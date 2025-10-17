Доисторический улов. Рыбак вытащил из воды четырехметровую рыбу-пилу и стал звездой TikTok

Во время своей первой в жизни рыбалки юный рыбак на побережье Флориды вытащил из воды нечто совершенно неожиданное, что сразу же привлекло мировое внимание.

Вместо ожидаемой акулы, Дэниел Нузум поймал гигантскую, 13-футовую (около 4 метров) пилконосую рыбу с зазубренным носом, который действительно напоминает бензопилу. Это драматическое событие стало вирусной сенсацией в сети, заставляя экспертов и миллионы пользователей соцсетей рассуждать об исключительной редкости этого древнего морского существа.

Реклама

Инцидент произошел у южного побережья Флориды. Профессиональный гид по береговой рыбалке акул Эй Джей Ротонделла из Apex Anglers зафиксировал этот момент на видео и поделился им в социальных сетях, где ролик быстро набрал более 1,8 миллиона просмотров.

«Мои клиенты были совершенно шокированы, когда вместо акулы из волн появилась пилконосая рыба. Это была первая рыба, которую этот парень поймал в своей жизни, что делает событие невероятным», — рассказал Ротонделла. В видео слышно, как сам Нузум с восторгом восклицает о своей первой в жизни добыче. Вытянутый рострум рыбы, вооруженный зубчатыми выступами, прокалывал поверхность воды, создавая сюрреалистическое зрелище.

Пыльценосые рыбы, принадлежащие к группе пластинозябровых (куда входят акулы и скаты), являются одними из самых известных, но в то же время наиболее уязвимых морских видов. Их характерный длинный и зазубренный рострум используется для обнаружения и ошеломления добычи, что делает их эффективными хищниками. Все пять известных видов пиликоносов классифицированы Международным союзом охраны природы (IUCN) как находящиеся под угрозой или критической угрозой исчезновения.

Пойманный экземпляр принадлежал к виду мелкозубой пыльценосной рыбы (Pristis pectinata), который чаще всего встречается в водах США. Взрослые особи могут достигать до 17 футов (более 5 метров) в длину и весить до 700 фунтов. Когда-то они были привычными обитателями Атлантики и Мексиканского залива, но их популяция резко сократилась из-за разрушения среды обитания, случайного вылова и чрезмерного промысла. Сейчас южное побережье Флориды остается одной из немногих точек, где эти доисторические животные еще сохраняют свое присутствие.

Пылконосая рыба клюнула на приманку — рыбу каранкс, которую обычно используют для охоты на акул. Ротонделла, осознав редкость и охранный статус своего неожиданного улова, действовал быстро и ответственно. Он немедленно перерезал леску как можно ближе к телу рыбы и использовал крючок без бородки, который по его конструкции должен выпасть самостоятельно.

После короткой визуальной проверки рыбу осторожно отпустили обратно в воду, а об уникальном вылове, в соответствии с законодательными требованиями по защищенным видам, сообщили Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды.

Ротонделла, для которого это был лишь второй подобный случай, назвал этот опыт «будто попал в портал прямо в меловой период». Такие редкие встречи, как эта, демонстрируют критическую важность использования правильного снаряжения и быстрых, ответственных действий рыбаков. Правильное поведение в случае неожиданного вылова видов, находящихся под угрозой, превращает момент из потенциального вреда в вклад в дело охраны природы.