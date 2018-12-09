Цель номер один. Зачем нам исследовать обратную сторону Луны

В Китае запустили зонд, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Аппарат призван детально изучить рельеф, минеральный состав и структуру поверхности дальней части Луны.

Многим известно выражение “The dark side of the Moon” благодаря легендарному альбому британской рок-группы Pink Floyd. Хотя, на самом деле, как в английском, так и в русском языке, правильным является определение не “темная”, а “обратная” или “дальняя” сторона Луны.

Эта часть земного спутника до сих пор считается символом чего-то загадочного и неизведанного, ведь, несмотря на длительное изучение Луны, все космические аппараты спускались только на видимую с Земли ее сторону.

Положить этому конец и развенчать все мифы о таинственных территориях Луны решились в Китае. Как уже писало НВ, на днях с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-3B

Ракета вывела в космос зонда Чанъэ-4, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.

China's Chang'e-4 lunar probe, launched in the early hours of Saturday, is expected to make the first-ever soft landing on the far side of the moon. Check out the tasks of the mission. https://t.co/t7nMGAj14O pic.twitter.com/I0fIf0350W — China Xinhua News (@XHNews) December 7, 2018

Если все пойдет по плану, зонд с оборудованием для научных экспериментов осуществит посадку на Луне в начале января 2019-го. Почти через 50 лет после высадки первого человека на земной спутник, мы, наконец, узнаем, чем отличается обратная сторона Луны от той, по которой ходил Нил Армстронг и ко.

Темная, обратная или дальняя?

Как уже было сказано, с научной точки зрения, правильно говорить “обратная” или “дальняя” сторона Луны. Обозначение “темная” распространилось в обиходе, поскольку эта часть якобы всегда остается в тени.

В реальности же, из-за того, что Луна имеет практически одинаковую скорость вращения вокруг Земли и вокруг своей оси, с любой точки на нашей планете видна лишь одна ее часть. Но, в любом случае, на все части спутника всегда попадает одинаковое количество солнечного света.

Конечно, из-за гравитационного поля Земли, иногда Луна становится чуть ближе и ее полюса частично выходят в свет для нас. Тем не менее, более 40% поверхности Луны недоступны для наблюдения с поверхности Земли.

Видели ли мы обратную сторону?

Да, причем еще за 10 лет до того, как NASA отправило людей для высадки на видимую сторону Луны. В 1959-м, советский спутник Луна-3 совершил так называемый гравитационный маневр и вышел на земную орбиту, траектория которой позволила сфотографировать Луну “сзади”.

С тех пор, космонавты не только пролетали над дальней частью Луны, но и сделали множество ее снимков. Согласно современным изображениям, в отличие от видимой для нас стороны, другая часть спутника более материковая - на ней расположены всего два небольших моря.

Зато, именно обратная сторона приняла на себя главный астероидный удар, поскольку самые крупные кратеры на Луне находятся именно там.

Почему никто не летал на обратную сторону?

Помимо того, что власти США перестали финансировать миссии Аполлон в конце 1970-х и у политиков пропал интерес к дальнейшему изучению земного спутника, высадка на дальней стороне Луны является технически сложной.

По сути, Луна - это твердый каменистый объект, который препятствует прохождению сигналов для коммуникации и делает невозможным общение с космонавтами или управление роботизированными зондами и луноходами.

Как Китай решил эту проблему?

Китайский зонд Чанъэ-4 должен высадиться на дно огромного кратера Кармана, что в южном полушарии обратной стороны Луны. Прямая связь с космическим аппаратом с Земли действительно будет невозможной.

Поэтому, в мае 2018-го Китай запустил специальный спутник-ретранслятор, который обеспечит связи между Землей и лунным зондом. Спутник связи впервые в истории вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна примерно в 65 тыс. км от Луны.

Что будет искать зонд на обратной стороне Луны?

Как известно, для тех, кто предпочитает говорить “темная” сторона Луны существует множество конспирологических теорий по этому поводу. Тут и наличие секретной базы инопланетян, и целые масонские колонии, и даже секретные двигатели, с помощью которых самые богатые представители человечества улетят прямо на Луне, как на космическом корабле, в другие галактики.

Не стоит забывать и о адептах всеобщего лунного заговора, которые верят, что люди и вовсе никогда не бывали на Луне, а все кадры оттуда - это голливудская фикция под руководством госдепа и Стэнли Кубрика. Даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает подобного и собирается проверить, были ли американцы на Луне.

Но, для ученых, визит на обратную сторону спутника несет куда более практичные цели.

Как передает издание Space.com, зонд Чанъэ-4 вмещает массу научного оборудования, включая различные камеры, радары, спектрометры и нейтронные дозиметры. Сложные устройства помогут луноходу более детально изучить поверхность дальней стороны Луны, структуру ее верхних и глубоких слоев.



“Эта информация даст ученым лучшее понимание того, почему обратная сторона Луны настолько отличается от видимой с Земли. К примеру, почему огромные базальтовые равнины в своем большинстве расположены на видимой нам части, и почти не встречаются на обратной”, - пишет Space.com.

Кроме этого, китайский зонд сможет провести более эффективные радиоастрономические исследования, поскольку на обратной стороне Луны практически отсутствуют земные радиопомехи.

Ну и, напоследок, если инопланетян там все же не найдется, робот Чанъэ-4 привезет их с собой: в рамках миссии планируется также биологический эксперимент по выращиванию и развитию яиц шелкопряда, семян помидора и растения резуховидки Таля.