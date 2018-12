Цель номер один. Зачем нам исследовать обратную сторону Луны

В Китае запустили зонд, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Аппарат призван детально изучить рельеф, минеральный состав и структуру поверхности дальней части Луны.

Многим известно выражение “The dark side of the Moon” благодаря легендарному альбому британской рок-группы Pink Floyd. Хотя, на самом деле, как в английском, так и в русском языке, правильным является определение не “темная”, а “обратная” или “дальняя” сторона Луны.

Эта часть земного спутника до сих пор считается символом чего-то загадочного и неизведанного, ведь, несмотря на длительное изучение Луны, все космические аппараты спускались только на видимую с Земли ее сторону.

Положить этому конец и развенчать все мифы о таинственных территориях Луны решились в Китае. Как уже писало НВ, на днях с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-3B

Ракета вывела в космос зонда Чанъэ-4, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.

China's Chang'e-4 lunar probe, launched in the early hours of Saturday, is expected to make the first-ever soft landing on the far side of the moon. Check out the tasks of the mission. https://t.co/t7nMGAj14O pic.twitter.com/I0fIf0350W