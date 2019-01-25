В Лондоне у железнодорожного вокзала нашли могилу исследователя, давшего имя Австралии

В Лондоне археологи, работающие на строительстве железнодорожной станции на месте старого кладбища нашли останки мореплавателя Метью Флиндерса, сообщает ВВС Україна.



В 1814 году Флиндерс выпустил книгу A Voyage to Теrra Australis, в которой называл далекий континент Австралией.

После публикации книги название начали регулярно использовать и оно стало общепринятым. Хотя исследователь был не первым, кто использовал название Австралия, его работы популяризировали его.

Флиндерс совершил несколько больших путешествий, в частности на корабле он обошел вокруг всей Австралии, доказав, что это континент.

Фото: State library of NSW

Останки исследователя нашли на месте старого кладбища в Сент-Джеймс-Гарденс в Лондоне во время археологических исследований перед строительством станции для скоростной железной дороги у вокзала Юстон. Оттуда планируют перенести около 61 тыс. скелетов.

Почти 150 лет могила исследователя считалась утраченной, ведь в середине 19 века плиту перенесли на другой участок, и могила потерялась.

Идентифицировать останки удалось благодаря свинцовой табличке на крышке гроба, согласно которой, капитана похоронили 23 июля 1814 года.

Раскопки начались в октябре 2018 перед сооружением линии скоростной железной дороги HS2 стоимостью в 55 млрд фунтов стерлингов.

В Австралии имя Флиндерса очень популярно, в его честь названы улицы, станции, горы, города, а также река и университет.