В болгарской тюрьме нашли древний клад из тысяч монет

Заключенные из Плевенской тюрьмы на севере Болгарии обнаружили большой клад османских серебряных монет.

Они проводили сельскохозяйственные работы на территории тюрьмы и сначала выкопали несколько монет, сообщает The History Blog.

После раскопок выяснилось, что монеты были собраны в двух больших горшках и спрятаны примерно в 19 веке. Ученые обнаружили 7 046 монеты весом в общей сложности 18,4 фунтов (более 8 килограммов).

В основном в кладе находились монеты акче, которые были платежным средством на территории Османской империи до 1687 года. Собранные монеты относятся к разным историческим эпохам и скорее всего их собирали несколько поколений болгар.

"Они разные и ​​различной номинальной стоимости, и они, вероятно, собирались на протяжении многих лет. Любопытно, что в то время эта сумма денег могла позволить купить три дома в Одрине, который считался главным городом в сегодняшней европейской Турции", - говорит археолог Владимир Найденов.

Отмечается, что это уже третий клад с монетами, который нашли в Болгарии в 2018 году. В одном случае это были монеты 18 века, а в другом - татарский клад примерно 1400 года. Монет в кладах было намного меньше, зато клады содержали украшения.

Монеты и горшки теперь находятся в Региональном историческом музее Плевена, где они будут тщательно очищены, сохранены и восстановлены. Нумизматы будут анализировать их, чтобы определить с максимально возможной точностью дату и место чеканки. Они также надеются узнать больше о том, когда и почему они были спрятаны.

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