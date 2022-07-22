Не НЛО. Таинственный розовый свет в небе напугал австралийцев — но его причина оказалась не страшной, а забавной

22 июля, 16:08
Ярко-розовое небо на севере Австралии испугало местных жителей не на шутку (Фото:Тэмми Шумовски)

Ярко-розовое небо на севере Австралии испугало местных жителей не на шутку (Фото:Тэмми Шумовски)

Автор: Кира Борисихина

Розовое свечение, замеченное в небе над Малдьюром, Австралия, напугало местных жителей. Они посчитали, что оно имеет внеземное происхождение. Однако выяснилось, что всему виной завод по производству лекарственной марихуаны.

Фармацевтическая компания Cann Group Ltd поспешила предоставить объяснения этого феномена испуганным австралийцам.

По ее словам, розовый свет исходил от теплиц, где росла конопля. Обычно горожане его не видят, поскольку окна здания закрыты плотными жалюзи, но в тот день их забыли опустить.

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«Растениям каннабиса требуется разный спектр света, чтобы стимулировать их рост», — сказал Рис Коэн, старший менеджер по коммуникациям компании.

Это объяснение успокоило местное население, благосклонно относящееся к инновациям. «Я с нетерпением жду, когда другие производители-новаторы приедут в регион и принесут еще больше сияния», — заявила местная жительница, Энн Вебстер.

Компания Cann Group Ltd занимается выращиванием марихуаны относительно недавно — первый коммерческий урожай был собран в июне этого года. Она является первым австралийским предприятием, получившим лицензию на производство медицинского каннабиса. Последний был легализован в Австралии в 2016 году.

Ранее НВ Техно писал о другом необычном случае, когда небо Дакоты вдруг стало зеленым. Несмотря на множество невероятных теорий, причина этого явления тоже оказалась банальной — всему виной был редкий ураган дерехо.

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Теги:   Австралия Марихуана Каннабис Медицинская марихуана

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