Обычный день в Австралии. Мужчина отбился от огромного крокодила с помощью сковороды — видео 22 июня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Кай Хансен давно соседствует с крокодилами. И спуску им не дает (Фото:9news)

Владелец туристического комплекса Goat Island Lodge, расположенного на берегу Аделаиды на севере Австралии, привык к соседству с крупными рептилиями. Но только до тех пор, пока они знают свое место.

Недавняя вылазка гребнистого крокодила по кличке Фред, обитающего в одном из отдаленных уголков владений Кая Хансена, закончилась для рептилии неудачно.

Животное приблизилось к вертолетной площадке, на которой в тот момент находился сам отельер. Хансен отреагировал мгновенно, схватив сковородку и нанеся ею несколько метких ударов по носу Фреда. После этого гребнистый крокодил отправился по месту жительства — в ров, чтобы дождаться зоозащитников, которые приняли решение забрать животное из насиженного места.

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Сам отельер не переживает по этому поводу. Берега, кишащие крокодилами, — изюминка его комплекса, но Фред был крупнее остальных особей и начал интересоваться местами общего пользования вместо того, чтобы сидеть во рву и развлекать зрителей.

К тому же, Кай Хансен является счастливым обладателем ручного крокодила по имени Кейси, которая, в отсутствие Фреда, будет чувствовать себя вольготнее.

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