Урожайное суперлуние 2025 года. Подборка самых эффектных фото из разных уголков мира
Пассажирский самолет на фоне суперлуны (Фото: REUTERS/Тоби Мелвилл)
Ночное небо 7 октября 2025 года подарило удивительное зрелище — урожайное суперлуние.
7 октября 2025 года мир наблюдал за необычным астрономическим явлением — Урожайным суперлунием. Это полнолуние стало особенным, ведь спутник Земли приблизился к нашей планете на минимальное расстояние, благодаря чему его диск казался больше и сиял намного ярче, чем обычно. Название явление получило еще с давних времен, когда ночное светило помогало фермерам собирать урожай после захода солнца.
Нынешнее явление пришлось на период ясных осенних ночей, поэтому наблюдатели из разных стран могли любоваться грандиозным зрелищем — золотистым диском, который поднимался над горами, лесами и городскими крышами.
Предлагаем подборку самых впечатляющих фотографий Урожайного суперлуния 2025 года, сделанных фотографами из разных уголков мира.