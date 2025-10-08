Урожайное суперлуние 2025 года. Подборка самых эффектных фото из разных уголков мира

7 октября 2025 года мир наблюдал за необычным астрономическим явлением — Урожайным суперлунием. Это полнолуние стало особенным, ведь спутник Земли приблизился к нашей планете на минимальное расстояние, благодаря чему его диск казался больше и сиял намного ярче, чем обычно. Название явление получило еще с давних времен, когда ночное светило помогало фермерам собирать урожай после захода солнца.

Нынешнее явление пришлось на период ясных осенних ночей, поэтому наблюдатели из разных стран могли любоваться грандиозным зрелищем — золотистым диском, который поднимался над горами, лесами и городскими крышами.

Предлагаем подборку самых впечатляющих фотографий Урожайного суперлуния 2025 года, сделанных фотографами из разных уголков мира.

Урожайная Луна восходит над мостом Марио Куомо через реку Гудзон, вид из Грандвью, Нью-Йорк. / Фото: REUTERS/Mike Segar

Вид на купол Капитолия США с Монумента Вашингтона в Вашингтоне / Фото: REUTERS/Кент Нисимура

Луна после захода солнца у берегов Меллихи, Мальта / Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Луна в Кэмпбелл-парке, Милтон-Кинс, Великобритания / Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Урожайная луна над Пасаденой, Калифорния, 6 октября / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Над Нижним Манхэттеном, как видно из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, 6 октября / Фото: REUTERS/Kylie Cooper