Урожайное суперлуние 2025 года. Подборка самых эффектных фото из разных уголков мира

8 октября, 10:30
Поделиться:
Сделать резюме статьи:
ChatGPT ChatGPT
Пассажирский самолет на фоне суперлуны (Фото: REUTERS/Тоби Мелвилл)

Пассажирский самолет на фоне суперлуны (Фото: REUTERS/Тоби Мелвилл)

Автор: Кира Борисихина

Ночное небо 7 октября 2025 года подарило удивительное зрелище — урожайное суперлуние.

7 октября 2025 года мир наблюдал за необычным астрономическим явлением — Урожайным суперлунием. Это полнолуние стало особенным, ведь спутник Земли приблизился к нашей планете на минимальное расстояние, благодаря чему его диск казался больше и сиял намного ярче, чем обычно. Название явление получило еще с давних времен, когда ночное светило помогало фермерам собирать урожай после захода солнца.

Реклама

Читайте также:
Дико красиво. Каким увидели редкое голубое суперлуние в разных уголках мира — фото

Нынешнее явление пришлось на период ясных осенних ночей, поэтому наблюдатели из разных стран могли любоваться грандиозным зрелищем — золотистым диском, который поднимался над горами, лесами и городскими крышами.

Предлагаем подборку самых впечатляющих фотографий Урожайного суперлуния 2025 года, сделанных фотографами из разных уголков мира.

Урожайная Луна восходит над мостом Марио Куомо через реку Гудзон, вид из Грандвью, Нью-Йорк. (Фото: REUTERS/Mike Segar)
Урожайная Луна восходит над мостом Марио Куомо через реку Гудзон, вид из Грандвью, Нью-Йорк. / Фото: REUTERS/Mike Segar
Вид на купол Капитолия США с Монумента Вашингтона в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Кент Нисимура)
Вид на купол Капитолия США с Монумента Вашингтона в Вашингтоне / Фото: REUTERS/Кент Нисимура
Луна после захода солнца у берегов Меллихи, Мальта (Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)
Луна после захода солнца у берегов Меллихи, Мальта / Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Луна в Кэмпбелл-парке, Милтон-Кинс, Великобритания (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)
Луна в Кэмпбелл-парке, Милтон-Кинс, Великобритания / Фото: REUTERS/Peter Cziborra
Урожайная луна над Пасаденой, Калифорния, 6 октября (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)
Урожайная луна над Пасаденой, Калифорния, 6 октября / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Над Нижним Манхэттеном, как видно из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, 6 октября (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)
Над Нижним Манхэттеном, как видно из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, 6 октября / Фото: REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Кент Нисимура
Фото: REUTERS/Кент Нисимура

Теги:   Луна Красивые фото Супермесяц

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies