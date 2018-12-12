Удар с неба. Ученые высказали неожиданное предположение о причине вымирания гигантских акул

Американский физик подсчитал, что взрыв сверхновой мог убить множество видов животных 2,6 миллиона лет назад.

Среди видов, которые вымерли в то время, есть и мегалодон - знаменитая акула размером с автобус, сообщает Science Alert.

По мнению ученых из университета Канзаса, таинственное событие, которое погубило 36 процентов видов в океане 2,6 миллиона лет назад в плиоцене могло произойти из-за взрыва сверхновой, всего в 150 миллионов световых лет от Земли. Кроме того, такой взрыв мог быть не один. Космическое излучение от таких событий могло вызвать изменение климата, а также другие эффекты, которые способствовали массовому исчезновению океанской мегафауны.

"Я проводил подобные исследования около 15 лет, и всегда это основывалось на том, что мы знаем о Вселенной - что эти сверхновые должны были воздействовать на Землю в то или иное время. На этот раз все по-другому. У нас есть доказательства событий в определенное время. Мы знаем о том, как далеко они были, поэтому можем реально рассчитать, как это повлияло бы на Землю, и сравнить это с тем, что мы знаем о том, что произошло в это время", - рассказывает ведущий автор исследования Адриан Мелотт, почетный профессор физики и астрономии в Университете Канзаса.

В качестве доказательства своей гипотезы Мелотт приводит отложения изотопов железа-60, обнаруженные на морском дне. Железо-60 является радиоактивным, с периодом полураспада около 2,6 миллионов лет. Это означает, что любое железо-60, которое могло образоваться на Земле 4,54 миллиарда лет назад, давно бы распалось. То железо-60, которое остается на планете сегодня, должно было прийти откуда-то еще, например из космоса, после взрыва сверхновой.

Согласно данным команды Мелотта, эти сверхновые могли инициировать облучение Земли потоками жесткого излучения, которое в течение многих лет (от 10000 до 100000 лет), могло бомбардировать нашу планету и привести к вымиранию ряда биологических видов.

"Мы рассчитали, что уровень заболеваемости раком возрастет примерно на 50 процентов для существа размером с человека - и чем он больше, тем хуже. Для слона или кита доза облучения увеличивается", - уверяет Мелотт.

При этом вымирание морской фауны было сосредоточено в прибрежных водах, где более крупные организмы могли получать большую дозу радиации.

Тем не менее, следует признать, что в этой теории есть нестыковки. Мелотт упомянул слонов и китов в качестве примера более крупного животного, у которого, теоретически, должен быть более высокий уровень заболеваемости раком, однако уровень заболеваемости раком у слонов является крайне низким. Киты также заболевают раком гораздо реже, чем люди. Это явление называется "Парадоксом Пето" и не было рассмотрено в статье команды.