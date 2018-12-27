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Ученые обнаружили следы сражения древней акулы с летающим динозавром
Ископаемые свидетельства приоткрыли сцену древней битвы между акулой кретоксириной и летающей рептилией, которую называют птеранодоном.
Более 80 миллионов лет назад рыба победила ящера, говорится в статье Live Science.
Ученые из США в конце декабря поделились рассказом о любопытном ископаемом: части скелета позднемелового птеранодона с зубом акулы длиной почти 1 дюйм (24 миллиметра) в шейных позвонках. Возможно, птеранодон, который летал над морем, стал жертвой нападения акулы.
Конечно, исследователи написали, что история может быть немного более приземленной. Возможно, акула просто нашла плавающий труп птеранодона. В любом случае, подобная окаменелость - это редкая запись о столкновении моря и неба во времена динозавров.
"У нас есть прямое доказательство того, что акула большого размера съела кусок большой летающей рептилии более 80 миллионов лет назад. Это довольно круто", - сказал соавтор исследования Майкл Хабиб, палеонтолог из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.
Зуб принадлежал акуле вида под названием Cretoxyrhina mantelli, который сейчас вымер. Акулы этого вида могли вырасти до 7 метров, но, исходя из размера зуба, Хабиб и его коллеги подсчитали, что рыба, которая укусила птеранодона, была около 2,5 м в длину.
По мнению авторов работы, птеранодоны умели садиться на воду и взлетать с нее. В то же время, по мнению специалистов, на поверхности воды они были довольно неуклюжи, и взлет занимал у них много времени. То есть ящеры взлетали достаточно медленно, чтобы акула могла поймать такую добычу, но при этом сама рыба должна была быть очень быстрой. Кстати, современным акулам иногда тоже удается поймать птиц, которые садятся на воду.
Окаменелость с внедренным зубом выставлена на всеобщее обозрение в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, но она была найдена в Канзасе. Вид птеранодона в этой находке неизвестен, но, скорее всего, он жил от 86 до 83 миллионов лет назад. Это было большое животное с размахом крыльев около 5 метров в поперечнике.
"Изучение поведения этих животных важно для понимания жизни на Земле на протяжении долгого времени: к примеру, теперь мы знаем, что акулы охотились на летающих животных еще 80 миллионов лет назад", — подчеркнул Майкл Хабиб.