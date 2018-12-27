Ученые обнаружили следы сражения древней акулы с летающим динозавром
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Ученые обнаружили следы сражения древней акулы с летающим динозавром

Фото: Natural History Museum of Los Angeles County

Скелет птеранодона и крупный план его шеи. Зуб - слева внизу

Ископаемые свидетельства приоткрыли сцену древней битвы между акулой кретоксириной и летающей рептилией, которую называют птеранодоном.

Более 80 миллионов лет назад рыба победила ящера, говорится в статье Live Science

Ученые из США в конце декабря поделились рассказом о любопытном ископаемом: части скелета позднемелового птеранодона с зубом акулы длиной почти 1 дюйм (24 миллиметра) в шейных позвонках. Возможно, птеранодон, который летал над морем, стал жертвой нападения акулы.

Конечно, исследователи написали, что история может быть немного более приземленной. Возможно, акула просто нашла плавающий труп птеранодона. В любом случае, подобная окаменелость - это редкая запись о столкновении моря и неба во времена динозавров.

"У нас есть прямое доказательство того, что акула большого размера съела кусок большой летающей рептилии более 80 миллионов лет назад. Это довольно круто", - сказал соавтор исследования Майкл Хабиб, палеонтолог из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

Зуб принадлежал акуле вида под названием Cretoxyrhina mantelli, который сейчас вымер. Акулы этого вида могли вырасти до 7 метров, но, исходя из размера зуба, Хабиб и его коллеги подсчитали, что рыба, которая укусила птеранодона, была около 2,5 м в длину.

По мнению авторов работы, птеранодоны умели садиться на воду и взлетать с нее. В то же время, по мнению специалистов, на поверхности воды они были довольно неуклюжи, и взлет занимал у них много времени. То есть ящеры взлетали достаточно медленно, чтобы акула могла поймать такую ​​добычу, но при этом сама рыба должна была быть очень быстрой. Кстати, современным акулам иногда тоже удается поймать птиц, которые садятся на воду.

Окаменелость с внедренным зубом выставлена ​​на всеобщее обозрение в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, но она была найдена в Канзасе. Вид птеранодона в этой находке неизвестен, но, скорее всего, он жил от 86 до 83 миллионов лет назад. Это было большое животное с размахом крыльев около 5 метров в поперечнике.

"Изучение поведения этих животных важно для понимания жизни на Земле на протяжении долгого времени: к примеру, теперь мы знаем, что акулы охотились на летающих животных еще 80 миллионов лет назад", — подчеркнул Майкл Хабиб.

Теги:   Акула Палеонтология Динозавры Ученые

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