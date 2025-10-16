Калифорниец вырастил тыкву весом 1063 килограмма и выиграл мировой чемпионат

Брендон Доусон, инженер по производству электромобилей из округа Сонома, Калифорния, одержал победу на престижном конкурсе Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off, который ежегодно проходит в Хаф-Мун-Бей.

Его гигантская тыква, весом 1063.86 килограмма, стала настоящей сенсацией — это примерно столько же, сколько весит бизон или небольшой автомобиль.

После того как в 2024 году Доусон уступил победу лишь на шесть фунтов, в этом году он наконец получил желанный титул. Его соперник, Трэвис Гингер, который в 2023 году установил мировой рекорд с тыквой весом 2 749 фунтов, не смог принять участие в соревновании из-за повреждения плода во время выращивания.

Доусон начал заниматься выращиванием гигантских тыкв пять лет назад как хобби. Его техническое образование и опыт работы в инженерии существенно повлияли на подход к выращиванию — он тщательно контролирует процесс полива и удобрений. По его словам, это достаточно техническое дело, которое требует внимания к деталям.

Особую радость ему приносит участие в этом процессе вместе с семьей. Его четырехлетняя дочь и двухлетний сын активно наблюдают за ростом тыквы, которая в определенные периоды прибавляет по 50−70 фунтов в день — больше, чем весит сам ребенок.

После объявления результатов Доусон сфотографировался с детьми, которые сидели на победной тыкве, ставшей символом его настойчивости и семейной поддержки. Под ярким голубым небом, на фоне баннеров чемпионата и цифровых весов с цифрой 2346, царила праздничная атмосфера.

Этот момент стал не только триумфом для Доусона, но и доказательством того, что сочетание технических знаний, семейного участия и любви к садоводству может привести к впечатляющим результатам.