Суп из мумий и тайна Стоунхенджа. Самые громкие археологические открытия 2018-го

Корабль капитана Кука, могила викингов и маска древнего короля Майя. НВ продолжает подводить итоги уходящего года в мире технологий и науки. В этот раз мы собрали список самых интересных археологических открытий 2018-го.

Некоторые считают археологию довольно скучной наукой. Дескать, ученые постоянно копаются в земле и находят какие-то вещи, которые помогут им лишь предположить, как жили и что делали наши предки.

Но, в современном мире, этот род деятельности вышел на абсолютно другой уровень. Новые технологии в виде различных радаров, сканеров и датчиков, 3D-моделирования и точных методов бурения позволяют в деталях восстановить истории даже самых древних событий.

Многие из археологических открытий, которые произошли в 2018 году, не только удивляли, но и заставили нас пересмотреть взгляд на, казалось бы, уже устоявшиеся научные доказательства. В связи с этим, НВ представляет топ-5 самых интересных новостей из мира археологии в уходящем году.

Суп из мумий

Летом 2018-го, египетские археологи нашли необычный саркофаг на глубине более 5 метров под землей в жилом районе Александрии. Поскольку находку датировали примерно 323 годом до н.э., некоторые предполагали, что это могут быть останки Александра Македонского.

Из-за черного цвета памятника, а также его необычных размеров, ходили слухи, что могила несет проклятие тем, кто решится ее открыть. Более интересно то, что при раскопках ученые нашли никак не Александра Македонского, а скелеты 20-летней женщины и двух мужчин, в возрасте до 30 лет и 40 лет соответственно. Причем, на одном из черепов были обнаружены следы хирургического вмешательства, а на некоторых костях остались частички золота.

Нагоняла панику и загадочная красная жидкость, которая якобы также являлась частью проклятия и имела магические свойства. Но позже археологи определили, что это были обычные сточные воды, и, как ни странно, все участники вскрытия саркофага остались живы.

Тайна Стоунхенджа

Несколько месяцев назад исследователи из Оксфордского университета определили, что известные голубые камни Стоунхенджа, вероятно, были транспортированы более чем за 200 км от их современного местонахождения.

Ученые смогли доказать это, вновь раскопав останки захороненных там людей. Как минимум 10 из 25 погребенных были с западного побережья Великобритании - Уэльса. Судя по их химическому составу, камни таинственного алтаря также перенесли оттуда.

Определить географическое положение умерших в последние 10-15 лет их жизни помогла новая технология извлечения металла-стронция из человеческих костей. Открытие позволяет ученым предположить, что похороненные были непосредственными строителями Стоунхэнджа, или это одни из уважаемых членов древнейшего общества, которых специально приносили к Стоунхенджу для ритуалов погребения.

Корабль капитана Кука

Как уже писало НВ, осенью 2018-го эксперты из Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) заявили о вероятном обнаружении обломков корабля Индевор, - первого корабля британского мореплавателя капитана Джеймса Кука. Сообщалось, что именно на этом корабле Кук совершил свое первое кругосветное плавание в 1768 - 1772 годах.

Обломки нашли у атлантического побережья США, - в гавани Ньюпорта. Археологи предположили, что Индевор был переименован в Лорд Сандвич и стал судном для перевозки войск, которое позже потопил британский флом во время Войны за независимость США.

После 25-летнего исследования района потопления в Ньюпорте, ученые смогли заявить, что кораблем Лорд Сандвич могут быть "один или два" объекта. Окончательную идентичность обломков установят в 2019-м.

Маска бога

Куда более древний экспонат нашли летом в Мексике. Южноамериканские археологи обнаружили редкую маску короля Пакаля Великого в натуральную величину.

Изделие интересно тем, что ему предположительно 1400 лет и его нашли в дворце Паленке где, вероятно, находился трон короля. Помимо гипсовой маски, ученые нашли фрагменты алебастра, керамические фигуры, жемчуг, жадеит, кремень, перламутр, обсидиан, киноварь, зеркально-полированный пирит и кости животных.

Эти материалы несли огромную ценность для украшения дворца короля Пакаля, который является одной из основных фигур в цивилизации Майя.

Могила викингов

Еще один корабль, но уже не для плавания, а для захоронения, нашли в норвежской провинции Эстфолл. Как известно, по традиции, великих скандинавских воинов - викингов - хоронили в корабле, и один из таких кораблей-курганов как раз и обнаружили норвежские ученые, - 20-метровый Jellstad ship находился на глубине всего в 50 см. По оценкам археологов, находке более 1500 лет.

Могилу викингов нашли с помощью специального радара, который проникает на небольшую глубину. Кроме сохранившегося кургана, радар обнаружил остатки других 7 захоронений, которые были разрушены при вспахивании почвы. Но, ученые пока не собираются проводить раскопки, а хотят взамен создать цифровую карту древних захоронений.

"Эта находка очень впечатляюща, поскольку мы знаем только три хорошо сохранившихся захоронения викингов. Найденный корабль точно будет иметь огромную историческую значимость и может быть исследован всеми современными средствами археологии", - объяснил археолог Кнут Пааше.