Туда, где нет тирании. Экипаж SpaceX возьмет с собой в космос украинский флаг 8 марта, 05:35 Цей матеріал також доступний українською «Экипаж Polaris Dawn доставит этот флаг в место в космосе, которое все еще остается вне пределов досягаемости тирании» (Фото:@PolarisProgram/twitter)

Экипаж новой космической программы Polaris Dawn компании SpaceX во время полета возьмет с собой в космос украинский флаг. Экипаж поддерживает украинцев и всех, кто борется за свободу.

Об этом сообщили на официальной странице Polaris в Twitter.



«Мы вместе с Украиной и ее отважными гражданами, а также всеми, кто борется за свободу во всем мире. Экипаж Polaris Dawn доставит этот флаг в место в космосе, которое все еще остается вне пределов досягаемости тирании», — говорится в сообщении.

Накануне американский бизнесмен, астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично привез из США помощь для украинских военных. Таким образом он выразил свою поддержку Украине.

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