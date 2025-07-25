Саранчу , нашествие которой последнюю неделю фиксировали в Запорожье, обнаружили и на Днепропетровщине. Насекомых заметили в селах вблизи бывшего Каховского водохранилища и на границе с Запорожской областью, говорится в материале Общественного.

Как пояснил эколог Артем Павличенко, саранча могла вырасти на дне бывшего Каховского водохранилища, ведь из-за боевых действий эти земли не смогли заблаговременно обработать.

Как реагируют жители Днепропетровской области на саранчу

Крестьяне, проживающие в районах появления саранчи, шокированы масштабом нашествия. Они замечают насекомых преимущественно в балках, возле водоемов, в камышах и на огородах.

Местная жительница Ирина делится: «Смотришь, а они летят. Камыш очень любят камыш очень любят. Полностью съели». Ее слова подтверждают другие жители.

Ольга, 83-летняя жительница, говорит, что никогда такого не видела: «Облако. Как зашла, думаю: „Они меня объедят и в сумку залезут“». Другая жительница — Валентина — уже выкапывает урожай заранее: «Огурцы, морковь, лук. Хочу успеть собрать, потому что все съедят».

Некоторые жители выражают беспокойство относительно применения химикатов: «Зачем потом есть это с ядом? Чтобы люди травились?» — говорит Наталья.

Общим настроением сел является беспокойство и недоверие к эффективной защите от вредителя. У многих возникают вопросы — откуда саранча взялась и как долго продлится ее нашествие.

Почему саранча опасна

Саранча — опасный сельскохозяйственный вредитель. Она поедает зеленые части растений — злаковые, бобовые, подсолнечник, сою, овощи. Больше всего насекомых привлекает сочная зелень. При отсутствии ее — могут поедать и листья деревьев.

Проблема в том, что эти насекомые мигрируют большими стаями. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), стая Schistocerca gregaria может насчитывать до 150 миллионов особей на 1 кв. км и ежедневно уничтожать такое количество растительности, которого хватило бы для питания 35 тысяч человек.

В странах Африки и Ближнего Востока нашествие саранчи приводило к чрезвычайным состояниям и потере до 80% урожая. Если не принять меры, подобная ситуация возможна и на территории Украины, особенно в южных областях, где климат становится всё более засушливым.

Нашествие саранчи в Украине: все что известно

Украина столкнулась со значительной активизацией саранчовых, что вызывает беспокойство среди аграриев и экспертов. Ситуация сложилась из-за жаркого и засушливого лета, а также снижения обработки пахотных земель на юге страны в связи с войной.

По данным Госпродпотребслужбы и сообщений из регионов, саранчу фиксируют уже в четырех областях Украины:

Запорожская область : это один из наиболее пострадавших регионов, особенно Кушугумская громада, где даже объявлено чрезвычайное положение. Нашествие фиксируют в прифронтовых селах, где ведение агротехнических работ затруднено.

: это один из наиболее пострадавших регионов, особенно Кушугумская громада, где даже объявлено чрезвычайное положение. Нашествие фиксируют в прифронтовых селах, где ведение агротехнических работ затруднено. Херсонская область : с 23 июня здесь введен особый режим защиты растений. Были проведены активные мероприятия по локализации и ликвидации очагов саранчовых на площади почти 300 га, включая посевы подсолнечника. Сообщается, что на обработанных территориях саранча пока отсутствует.

: с 23 июня здесь введен особый режим защиты растений. Были проведены активные мероприятия по локализации и ликвидации очагов саранчовых на площади почти 300 га, включая посевы подсолнечника. Сообщается, что на обработанных территориях саранча пока отсутствует. Одесская область : усилен мониторинг из-за распространения саранчовых в соседних южных районах Республики Молдова. На Николаевщине также зафиксировано появление гигантской саранчи, которая добралась и до Одесской области.

: усилен мониторинг из-за распространения саранчовых в соседних южных районах Республики Молдова. На Николаевщине также зафиксировано появление гигантской саранчи, которая добралась и до Одесской области. Днепропетровская область: есть сообщения о наличии саранчовых, проводится обследование территорий.

Кроме того, вредители стремительно мигрируют: за сутки они могут пролететь до 100 км. Это создает угрозу для Полтавской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областей, куда саранча может добраться в ближайшие дни.