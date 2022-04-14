Обычные биолаборатории уже не то. Россия придумала новые фейки об Украине — теперь это «водное биологическое» оружие 14 апреля, 17:49 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны считают, что ученые изучают украинские реки, чтобы собрать патогены и доставить их в Россию. (Фото:Zephan Ayoob / Unsplash)

Минобороны России придумало новый фейк об опасных биолабораториях, якобы существующих в Украине.

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

В ходе брифинга Минобороны РФ объявило о том, что в Украине существует еще один вид биологических лабораторий: они собирают патогены холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е в водоемах Днепра, Днестра, Дуная и Северокрымского канала, чтобы «сделать выводы о возможности их распространения водным путем» в Россию.

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Конечно, в ведомстве также не забыли упомянуть, что все это происходит при посредничестве американских ученых.



«Минобороны сообщило, что результаты этих работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только в России, но и в Черном и Азовском морях, а также в Беларуси, Молдове и Польше», — пишет издание.

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