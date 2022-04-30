Россия покинет Международную космическую станцию, но когда именно — говорить отказываются 30 апреля, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Россия прекратит сотрудничество с МКС (Фото:nasa.gov)

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва приняла решение о прекращении миссии на Международной космической станции. Когда именно это произойдет, публично объявлять не хотят.



Об этом сообщает Bloomberg.

«Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Я могу сказать только это: согласно нашим обязательствам, мы сообщим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС через год», — сказал Рогозин в интервью российскому пропагандистскому телеканалу в субботу, 30 апреля.

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Он уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, пока РФ продолжает работу на станции до 2024 года. Ранее в этом месяце глава Роскосмоса пригрозил прекратить миссию страны-агрессора, если США, Европейский Союз и Канада не снимут санкции против предприятий российской космической отрасли.

Рогозин поддерживает войну России против Украины и угрожает Западу Сарматом и другими достижениями военной промышленности РФ, которые пока еще работают.

NASA, планирующее эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли Союз для транспортировки астронавтов на МКС и со станции. Сейчас космическое агентство США больше полагается на частные космические полеты.



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