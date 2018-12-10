Проверим еще раз. SpaceX перенесла испытания аппарата для МКС

NASA и SpaceX договорились о дате запуска беспилотной миссии Demo-1 к Международной космической станции.

Если позволит погода, запуск состоится в четверг, 17 января, сообщает NASA.

Планируется, что по результатам запуска инженеры соберут необходимые данные о характеристиках корабля Crew Dragon, функционировании систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также протестируют приземление аппарата. Ранее запуск был запланирован на 7 января. Эта корректировка позволяет вернуть космический корабль Dragon с миссии по доставке груза на МКС.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, поскольку процессы сертификации, разработки оборудования и проверки готовности продолжаются", – сказала Кэти Людерс, менеджер Commercial Crew Program.

"В конечном счете, мы запустим SpaceX Demo-1 в нужное время и получим данные, чтобы провести тест в полете и следующий тестовый полет, когда наши астронавты будут находиться на борту корабля", - подчеркнула Кэти Людерс.

Прогнозируется, что если тестовые полеты окажутся успешными, NASA сертифицирует корабль SpaceX для пилотируемых полетов на МКС.

В сообщении NASA также говорится и о сроках запуска корабля Boeing — CST-100 Starliner. Согласно новым данным, первый, беспилотный полет запланирован на март, а пилотируемый полет — на август 2019 года.

Ранее НВ сообщало, что возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской частной компании Space X упала в Атлантический океан. По словам основателя частной космической компании SpaceX Илона Маска, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.