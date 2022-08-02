Крупную канадскую сеть кофеен поймали на шпионаже за пользователями. И она попыталась откупиться пончиками

2 августа, 11:04
Кофе и пончик были предложены посетителям в качестве компенсации (Фото:Tim Hortons)

Кофе и пончик были предложены посетителям в качестве компенсации (Фото:Tim Hortons)

Автор: Кира Борисихина

Популярные кофейни Tim Hortons были уличены в использовании личных данных посетителей. Компании грозили иски и потеря имиджа, поэтому она решила урегулировать вопрос в досудебном порядке. И предложила каждому пострадавшему кофе и пончик.

Совсем недавно в Канаде гремел скандал с компанией Tim Hortons. Сеть кофеен создала приложение, которое передавало данные о местоположении пользователей даже в момент, когда им не пользовались.

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Это напрямую нарушает канадское законодательство, поэтому компании грозило множество исков. Она решила урегулировать спор в досудебном порядке — и использовала для этого очень странный метод.

Tim Hortons отправила пользователям своего приложения электронное письмо, в котором предложила бесплатный напиток и выпечку тем из них, кто пострадал от действий компании.

На компенсацию каждому человеку, чьи личные данные получила Tim Hortons, компания выделила восемь с половиной канадских долларов, из которых шесть стоит напиток, а чуть более двух — булочка.

В том же письме компания подчеркнула, что это предложение не является попыткой подкупить пострадавших, поскольку клиенты кофеен, строго говоря, таковыми пока не признаны.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Аккаунт компании в Twitter осаждают недовольные посетители. «Вы месяцами незаконно шпионите за геолокацией своего клиента и имеете наглость предлагать гребаный кофе и выпечку в качестве компенсации? Позорище, что за шутка,» — возмущены одни. Другие иронизируют над тем, что для получения кофейно-пончиковой компенсации придется воспользоваться злосчастным приложением.


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