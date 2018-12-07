Понять и простить. Британские строители сломали древнюю платформу около Стоунхенджа

Археологи обвинили государственную строительную компанию в том, что ее сотрудники случайно просверлили большую дыру через 6000-летнюю структуру вблизи Стоунхенджа.

Во время подготовительных работ в туннеле строители пробурили отверстие глубиной около трех метров, сообщает британская Guardian.

Дорожные инженеры проводили бурение в местности Блик Мид, примерно в полутора милях от всемирно известного неолитического кольца камней Стоунхендж. Это разгневало археологов, которые говорят, что инженеры просверлили трехметровое отверстие через искусственную платформу из кремня и костей животных. В свою очередь, строители заявили, что им не известно о каком-либо повреждении древних артефактов.

Ученые уверяют, что 6000-летняя платформа, через которую была пробурена дыра, сохранила остатки копыт туров, гигантского доисторического крупного рогатого скота, который вымер несколько сотен лет назад.

"Это пародия. Мы очень старались выкопать эту платформу и копыта туров. Мы считаем, что охотники считали эту область священным местом еще до Стоунхенджа. Эти коровы-монстры были вдвое больше обычного скота. Они обеспечивали пищу для 300 человек, поэтому их почитали", - говорит Дэвид Жак, старший научный сотрудник в Университете Букингема.

Еще одной проблемой, связанной со строительством туннеля и эстакады было возможное падению уровня грунтовых вод.

"Если уровень грунтовых вод упадет, все остатки органического вещества будут уничтожены. Возможно, здесь есть следы, которые были бы самыми осязаемыми признаками жизни в Стоунхендже. Если останки не сохранились, мы никогда не сможем понять, почему Стоунхендж был построен", - сокрушается Дэвид Жак.

Местность Блик Мид является частью всемирного наследия ЮНЕСКО, вместе со Стоунхенджем. Компания Highways England утверждает, что ей неизвестно о каком-либо повреждении археологических слоев на месте строительства туннеля.

Ранее НВ сообщало, что благодаря новой технологии исследователи смогли узнать кого хоронили в кромлехе Стоунхенджа. Научная работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, гласит, что известные голубые камни Стоунхенджа, вероятно, были транспортированы более чем за 200 км от их современного местонахождения. Ученые смогли доказать это, вновь раскопав останки захороненных там людей. Как минимум 10 из 25 погребенных были с западного побережья Великобритании – Уэльса. Судя по их химическому составу, камни таинственного алтаря также перенесли оттуда.