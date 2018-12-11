Покрыта сажей? Ученые обнаружили на астероиде Церера следы органических веществ

Данные космического корабля NASA Down показывают, что на поверхности Цереры концентрация углерода может в несколько раз превышать концентрацию углерода в некоторых метеоритах.

Одна из возможностей появления углерода на карликовой планете - вулканические извержения, сообщает Science Daily.

"Церера похожа на химический завод. Среди всех других тел внутренней части Солнечной системы Церера имеет уникальную минералогию: на ее поверхности, по-видимому, находятся богатые углеродом породы, содержащие до 20 процентов по массе этого элемента. Наш анализ показал, что богатые углеродом соединения хорошо перемешаны с продуктами взаимодействия между водой и горными породами – такими как глины", - сказал автор нового исследования доктор Саймон Марчи из Юго-Западного исследовательского института.

Считается, что Церера возникла около 4,6 миллиардов лет назад на заре нашей Солнечной системы. Предполагается, что Церера образовалась в холодной среде, возможно, за пределами орбиты Юпитера. Последовавшая за этим встряска на орбитах больших планет подтолкнула бы Цереру к ее текущему местоположению в главном поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера.

Новое исследование также обнаруживает, что 50-60 процентов верхней коры Цереры могут иметь состав, похожий на примитивные углеродистые хондритные метеориты. Этот материал совместим с загрязнением от падающих углеродистых астероидов, что возможно благодаря поврежденной поверхности Цереры. Ближайшим аналогом таких соединений на Земле являются уголь и сажа.

Пока нельзя сказать, были органические вещества принесены "гостями" из космоса или зародились в самой планете. В любом случае, происходящие на Церере процессы указывают на условия, благоприятные для появление орнанических веществ.

Добавим, благодаря собственной силе гравитации Церера приобрела правильную сферическую форму. Именно эта особенность отличает карликовую планету от других больших астероидов. Особенность Цереры в том, что большую ее часть составляет водяной лед. Еще одна особенность Цереры — это криовулканы. Такие объекты извергают не магму, а воду, аммиак и метан.