Под ногами был. Археологи нашли клад в центре Киева

На территории заповедника “Древний Киев” сотрудники Института археологии нашли клад с серебряными монетами.

О находке ученых рассказал в своем блоге директор Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александр Никоряк.

"Около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек, в подвале снесенного в 70-е годы ХХ века здания на территории заповедника "Древний Киев". Нашла сокровище архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАНУ во главе с Всеволодом Ивакиным", - написал Никоряк.

По словам ученого, монеты датируются временем от 1817 до 1912 годов, а закопаны были вскоре после 1917 года.

"Пока трудно сказать, почему именно он был закопан. Однако есть городская легенда, ведь в соседнем здании находился банк и можно предположить, что здесь жил его работник", - объясняет Никоряк.

Как подчеркивают археологи, "в бурные годы Украинской революции, когда жизнь, к сожалению, перестала быть чем-то стоящим, а банковским работникам уделяли особенно пристальное внимание, хозяин спрятал свое сокровище в подвале, для того, чтобы уже никогда к нему не вернуться".

Сейчас монеты попали к археологам и после реставрации будут переданы в экспозиции музея археологии Института археологии НАНУ. Как подчеркивает Александр Никоряк, эта находка "в очередной раз демонстрирует важность археологических исследований при строительстве на территории старого города".