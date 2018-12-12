Открытый космос. Экипаж МКС изучил дыру в обшивке одного из модулей станции

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили работы по обследованию модуля "Союза МС-09", в котором было обнаружено отверстие.

Кононенко и Прокопьев провели за бортом 7 часов 45 минут - на 1 час 14 минут больше запланированного времени, сообщает РИА Новости.

В открытый космос Кононенко с Прокопьевым вышли в 19.00 мск, то есть в 18 часов по Киеву 11 декабря. Работы были закончены уже на следующий день.

На корабле космонавты с помощью резака и ножниц по металлу вскрыли теплоизоляцию. Затем ножницами по металлу разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Чтобы добраться до отверстия, от нее пришлось отрезать два куска, а не один, как планировалось. Куски убрали в изолирующий контейнер. При этом космонавты не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, если бы отверстие сделали изнутри корабля.

Также в изолирующий контейнер спрятали полученные позже "мазки" с области отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено. Кроме того, в контейнер убрали и зажим, которым брали образцы герметика.

После окончания работ с отверстием космонавты должны были наложить дополнительный слой термоизоляции и закрепить его зажимами. Однако на Земле было решено не делать этого. Кононенко и Прокопьеву была выдана команда "возвращаться домой".

На Землю полученные образцы должен доставить Сергей Прокопьев, который вернется 20 декабря на "Союзе МС-09". Бортовой отсек, в котором обнаружено отверстие, при посадке сгорает в атмосфере, а экипаж находится в спускаемом аппарате, поэтому на возвращение никак не повлияет отсутствие части метеоритной защиты.

Тридцатого августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля Союз МС-09, который пристыковался к станции 8 июня. Вечером того же дня по совету центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Изначально планировалось, что она завершит свою работу в середине ноября, после выхода российских космонавтов в открытый космос для осмотра "дыры". Но выход в открытый космос состоялся лишь в ночь на 12 декабря.