Два в одном. Ученые создали мембрану, которая очищает морскую воду от нефти и опресняет ее с помощью солнца

4 августа, 08:00
Многофункциональная мембрана увеличивает производство пресной воды (Фото: Magnific)

Многофункциональная мембрана увеличивает производство пресной воды (Фото: Magnific)

Автор: Диана Костюк

Ученые создали мембрану, которая одновременно очищает морскую воду от нефти и опресняет её.

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Дефицит пресной воды обостряется в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии из-за роста численности населения и развития промышленности. Опреснение с использованием солнечной энергии — перспективное решение, поскольку эта технология задействует энергию солнца и требует минимального количества электроэнергии.

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На практике морская вода вблизи портов и промышленных зон часто загрязнена нефтью, которая засоряет мембраны и снижает их эффективность. Большинство экспериментальных систем демонстрировали хорошие результаты лишь в лабораторных условиях при использовании чистой воды — о работе в условиях загрязнения было известно немного.

Решить эту проблему попыталась команда Пусанского национального университета под руководством профессора Санхёна Чона. Исследователи разработали гидрогелевую мембрану, которая одновременно отделяет нефть и опресняет воду с помощью солнечного тепла — без отдельных этапов очистки.

Мембрана имеет структуру «Янус»: каждая сторона выполняет свою функцию. Одна поверхность пропускает воду, блокируя капли нефти, а другая содержит наночастицы оксида меди в углеродной оболочке. Такое разделение функций устранило главную проблему, и отделение нефти больше не препятствует нагреву под солнцем.

В ходе испытаний мембрана удаляла более 99,99% нефти из загрязненной морской воды, сохраняя стабильную эффективность независимо от размера капель и количества циклов. Скорость испарения достигала около 0,05 галлона на квадратный фут в час — почти втрое больше, чем у обычных мембран.

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Теги:   Ученые Пресная вода Нефть

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