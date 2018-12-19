Не в Египте. Ученые уверяют, что обнаружили древнейшую пирамиду в мире

Команда индонезийских ученых уверяет, что гора Гунунг Паданг на острове Ява является на самом деле старейшей в мире пирамидальной структурой.

Хотя исследование уже названо "спорным", его авторы утверждают, что возраст пирамиды - около 10 тысяч лет, пишет Science Alert.

Археологический памятник, названный Гунунг Паданг, был обнаружен в начале XIX века. Здесь лежат остатки массивного комплекса скальных сооружений и памятников - археологическое чудо, которое с тех пор стали называть самым большим мегалитическим памятником во всей Юго-Восточной Азии. Но новые данные говорят о том, что под грунтом может находиться один из древнейших храмов на Земле.

"Наши исследования доказывают, что конструкция охватывает не только верхнюю часть, но и охватывает склоны, занимающие площадь не менее 15 гектаров. Структуры не только на поверхности, но и укоренены в большей глубине", - отмечают исследователи во главе с геофизиком Дэнни Хилманом Натавиджей из Индонезийского института наук.

Используя комбинацию методов геодезической съемки, включая георадар, сейсмическую томографию и археологические раскопки, команда говорит, что Гунунг Паданг - это не просто искусственное сооружение, а серия из нескольких слоев, построенных в различные доисторические периоды. Согласно радиоуглеродному анализу, пирамиду могли начать строить примерно 15-28 тысяч лет назад.

Самый верхний мегалитический слой, состоящий из каменных колонн, стен, дорожек и пространств, расположен над вторым слоем, примерно на 1-3 метра ниже поверхности. Исследователи предполагают, что этот второй слой ранее был неверно истолкован как естественная горная порода, но на самом деле это - древнее строение. Два последующих уровня появились поверх первого слоя существенно позже: около 8,3 и 3,5 тысячи лет назад. За это время их успел покрыть толстый слой почвы и растительности.

"Это уникальный храм. Это действительно огромное место. Люди думают, что доисторический век был примитивным, но этот памятник доказывает, что это неправильно", - сказал Дэнни Хилман Натавиджа в одном из интервью.

Тем не менее, не все убеждены в истинности результатов исследования. Оно уже вызвало большие споры в Индонезии и в других местах, с большим количеством археологов и скептиков, критикующих методы и результаты команды. Последние презентации исследований, которые на данный момент остаются непроверенными, вероятно, добавят масла в огонь, но они также дадут миру возможность взглянуть на то, что может быть одной из самых древних и загадочных структур в мире.