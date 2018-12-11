На дне. Столица Ирана медленно опускается под землю

Город Тегеран с населением 15 миллионов человек, самый густонаселенный город в Западной Азии, быстро тонет, и этот процесс может быть необратимым.

Земля в некоторых районах города опускается со скоростью 24 сантиметров в год, пишет Science Alert.

Используя спутниковые данные, исследователи из Немецкого исследовательского центра геофизических исследований GFZ в Потсдаме проанализировали степень оседания в регионе Тегерана в период с 2003 по 2017 год. Благодаря методике, которая может обнаруживать очень тонкие изменения в деформации грунта с течением времени, команда определила три различных области, где земля опускается более чем на 25 сантиметров в год.

Такая скорость опускания встречается не во всех районах города, но, например, в непосредственной близости от международного аэропорта Тегерана, понижение уровня земли составляет около 5 сантиметров в год.

"В последние десятилетия быстрый рост населения в сочетании с развитием городов и промышленности увеличил потребность в водоснабжении на Тегеранской равнине. В результате обширного истощения подземных вод равнина подвергается быстрому оседанию грунта", - объясняют авторы в своей статье.

По словам исследователей, бурная экономика и рост населения Тегерана с 1960-х годов привели к тому, что в 2012 году в водоносных горизонтах региона было использовано более 32 000 скважин (в 1968 году их было менее 4000). Всего за период с 1984 по 2011 год уровень подземных вод в Тегеране снизился приблизительно на 12 метров.

"Это одни из самых высоких на сегодня темпов оседания в мире", - сказал Nature Роберто Томас из Университета Аликанте в Испании, который не принимал участия в исследовании.

"Если не будет внедрено эффективное управление подземными водами, продолжающееся проседание в Тегеране, как ожидается, приведет к дальнейшему повреждению инфраструктуры, особенно в регионах с высокими градиентами смещения в городских районах Тегерана и вблизи аэропорта IKA", - объясняют авторы.