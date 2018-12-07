На берегу Волги нашли кости гигантского динозавра

Палеонтологи из России описали новый вид динозавра - волгатитана - по семи позвонкам, которые были найдены на берегах Волги, в пяти километрах от Ульяновска.

Возраст находки ученые оценивают примерно в 130 миллионов лет, пишет EurekAlert!.

Волгатитан, он же Volgatitan simbirskiensis, относится к группе зауроподов - гигантских травоядных динозавров с длинной шеей и хвостом, которые жили на Земле около 200-65 миллионов лет назад. Древняя рептилия с берегов Волги весила около 17 тонн, но была не самой большой среди ее родственников.

Судя по всему, это была взрослая особь: возраст определили по невральным дугам, которые полностью срослись с самими позвонками.

Остатки динозавра были обнаружены вблизи деревни Сланцев Рудник. Именно там, в 1982 году, Владимир Ефимов обнаружил три больших позвонка, выпавших из высокой скалы. Позже, в 1984-1987 годах, были найдены остальные позвонки. Сотрудники местного палеонтологического музея назвали необычные находки "гигантскими позвонками неизвестной таксономической принадлежности".

"В начале 1990-х годов Владимир Ефимов показал фотографии костей известному палеонтологу Льву Несову. Лев Александрович предположил, что позвонки принадлежат гигантским растительноядным динозаврам — зауроподам. В 1997 году Владимир Ефимов опубликовал предварительную заметку об этой находке в Палеонтологическом журнале, в которой отнес позвонки к завроподу семейства Brachiosauridae. В июле прошлого года мне наконец удалось изучить кости, а также удалось определить их принадлежность к новому таксону титанозавров", - рассказал один из авторов открытия, профессор Владимир Аверьянов.

Этот ящер стал двенадцатым видом древних рептилий, относящихся к одному из двух отрядов динозавров и описанных по находкам, сделанным в России. Среди них всего три зауропода: Tengrisaurus starkovi, Sibirotitan astrosacralis и Volgatitan simbirskiensis.