На Алтае нашли диадему из бивня мамонта

В Денисовой пещере на Алтае нашли крупный фрагмент древней диадемы из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет.

По мнению ученых, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.

"Диадема была сломана еще при использовании или через недолгое время после него. Об утилитарном использовании диадемы говорят следы ношения – потертости в определенных местах, которые специалисты в области трасологии легко отличают от следов обработки предмета при его изготовлении. Поверхность диадемы никак не украшена, что также свидетельствует в пользу версии о том, что предмет, по всей видимости, не являлся каким-то культовым украшением", - отмечают археологи.

На диадеме видно прорезанное отверстие, через которое, очевидно, был продет шнурок для завязывания на затылке.

Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка диадемы с орнаментом. Новая находка позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили. Об этом говорят многочисленные заготовки и фрагменты от обработки бивня, найденные в пещере.

"Бивень мамонта использовался древними людьми как материал для изготовления многих предметов, прежде всего, украшений – бусин, подвесок, браслетов, но из него делали иглы и наконечники. Что касается древнейших диадем, то это довольно редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире, – рассказал младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко.

Изображения полностью собранного и скрепленного фрагмента палеолитической диадемы целиком будут предоставлены после завершения реставрационных работ.

Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.