Марсианское селфи. Зонд InSight передал новый снимок с Красной планеты

Космический аппарат InSight, который приземлился на поверхность Марса 26 ноября, передал на Землю снимок своего корпуса.

На фотографии аппарата видны научные приборы, штанги датчиков погоды и антенна УВЧ, сообщается на официальном сайте NASA.

Космический корабль использовал камеру на своей роботизированной руке, чтобы сделать мозаику, которая состоит из 11 изображений. Это тот же процесс формирования изображений, который использовался в миссии марсохода Curiosity, в ходе которой сначала делаются много перекрывающихся снимков, а затем они сшиваются вместе.

В ближайшие недели ученых и инженеров ждет кропотливый процесс принятия решения о том, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Затем они дадут команду роботизированной руке InSight тщательно установить сейсмометр (SEIS) и датчик теплового потока в выбранных местах. Оба лучше всего работают на ровной поверхности, и инженеры хотят избегать установки их на камнях.

"Почти отсутствие камней, холмов и ям означает, что это будет чрезвычайно безопасно для наших инструментов. Это может показаться довольно простым участком грунта, если бы не Марс", - сказал главный исследователь InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA.

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Напомним, 5 мая 2018 года космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. 26 ноября космический аппарат InSight осуществил посадку на поверхность Марса.

На борту InSight находится два основных инструмента – буровой зонд и набор сверхточных сейсмографов, с помощью которых исследователи планируют изучать толчки внутри планеты и узнать, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие – падениями метеоритов из вне.

В отличие от действующих миссий Curiosity и Opportunity, зонд InSight не сможет передвигаться. За 720 дней работы на Марсе, стационарная установка должна пробурить рекордную скважину в 5 метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты.

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