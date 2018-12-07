Лето близко. 2019 год может оказаться самым жарким в истории

Климатологи опасаются, что из-за климатического явления Эль-Ниньо 2019 будет самым жарким годом в истории человечества.

Последствия Эль-Ниньо в последние годы были более серьезными в связи с глобальным потеплением, и эти последствия будут еще хуже, поскольку температура продолжает расти, сообщает National Geographic.

Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. При этом ослабевают или вообще прекращаются пассаты. Противоположная фаза колебания температуры называется Ла-Нинья.

Существует 80-процентный шанс, что полноценное Эль-Ниньо уже началось и продлится, по крайней мере, до конца февраля 2019 года, согласно данным Центра прогноза климата в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

"Вполне возможно, что из-за Эль-Ниньо 2019 год станет самым жарким годом", - сказала соавтор исследования Саманта Стивенсон, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Последнее событие Эль-Ниньо закончилось в 2016 году, и оно было связано с катастрофическим обесцвечиванием кораллов на Большом барьерном рифе, сильными засухами в Африке, Южной Америке и некоторых частях Тихого океана и Юго-Восточной Азии и лесными пожарами в Индонезии и Канаде. В то время как нынешнее Эль-Ниньо, как ожидается, не будет столь серьезным, оно все равно может привести к опасной погоде.

По данным Всемирной метеорологической организации, выбросы углекислого газа увеличились за последние четыре года и достигли рекордного уровня. Тепловые волны привели к поразительной потере производительности в 2018 году, поскольку часто было слишком жарко работать или даже безопасно выходить на улицу. Невероятные 153 миллиарда часов труда были уничтожены в прошлом году из-за жары, почти в три раза больше, чем в 2000 году.

Климат Земли был теплее, чем средний показатель по 20 веку последние 406 месяцев подряд. Это означает, что никто в возрасте до 32 лет никогда не сталкивался с привычными для 20 века холодными месяцами.