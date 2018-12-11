Куда подальше. Космический аппарат Voyager 2 вышел за пределы Солнечной системы

Второй раз в истории человечества, созданный людьми космический аппарат достиг межзвездного пространства. Речь о Voyager 2, который, по данным NASA, покинул пределы гелиосферы. НВ объясняет, где же аппарат сейчас и что это значит для науки.

За пределы

Вообразите, что вы решили устроить кругосветное путешествие и обогнуть Землю по экватору. А теперь вообразите, что вы совершили это путешествие 449 тысяч раз. Получится около 18 млрд км - примерно на таком расстоянии от Земли сейчас находится космический аппарат Voyager 2, в области, которую ученые называют гелиопаузой.

Солнце создает поток частиц, так называемый солнечный ветер. Этот поток формирует своеобразный “пузырь” (на английском так иногда и пишут - bubble), который окутывает планеты нашей системы. Этот вот “пузырь” и называют гелиосферой. Еще дальше, за ее пределами, расположена область, которую называт гелиопаузой - здесь сила солнечного ветра ослабевает, он сталкивается с межзвездной средой.

Ученые считают, что Voyager 2 уже покинул гелиосферу. Наиболее убедительным доказательством этого служат данные расположенного на борту корабля Plasma Science Experiment (сокращенно PSE) - инструмента, который определяет скорость, плотность, температуру и давление солнечного ветра. В начале ноября PSE зафиксировал резкое сокращение скорости солнечного ветра, что позволило ученым сделать вывод о выходе Voyager 2 за пределы гелиосферы.

Дань науке

Команда проекта, как, собственно, и многие другие ученые, предвкушают новые открытия. Ведь о среде, в которой сейчас путешествует Voyager 2, известно не так-то и много.

"Нам предстоит еще немало узнать об области межзвездного пространства, расположенного сразу за пределами гелиопаузы", - сказал Эд Стоун, член команды проекта из Caltech.

Данные, которые ученые получат от Voyager 2 дополнят информацию, полученную от его брата-близнеца Voyager 1. Аппараты были запущенны в рамках одной программы в 1977 году. Изначально планировалось, что они исследуют Юпитер, Сатурн и его кольца, основные крупные спутники планет-гигантов за 5 лет. Однако, программу продлили, отправив Voyagers к Урану и Нептуну.

В результате, вместо двух, аппараты исследовали все планеты-гиганты, полсотни их спутников, системы колец. Это уже было немало, однако, программу продлили снова, отправив аппараты к границам гелиосферы. Первым ее пересек Voyager 1 в 2012 году. Увы, на тот момент необходимая аппаратура, PSE, на его борту уже не работала. На выручку пришел Voyager 2.

Вместе аппараты Voyager дадут более подробное представление о том, как наша гелиосфера взаимодействует с постоянным межзвездным ветром, считают ученые. Полученные данные дополнят информацией от других миссий и программ.

Никола Фокс, директор отдела гелиофизики NASA, считает, что Voyagers занимают особое место в "гелиофизичском флоте" агентства. Информация от Voyagers, по его словам, позволит ученым заглянуть за пределы неизведанных территорий.

Voyagers: интересные факты

Изначально аппараты Voyagers должны были исследовать Юпитер и Сатурн в течение 5 лет. Вместо этого они провели в космосе более 40 лет.

Ученые могут общаться с Voyager 2. Сигнал идет 16,5 часов в одну сторону.

Вопрос о том, где именно заканчивается Солнечная система и начинается межзвездное пространство, неоднозначен. Внешняя граница солнечного ветра — гелиопауза, за ней солнечный ветер и межзвездное вещество смешиваются, взаимно растворяясь. Гелиопауза находится примерно в четыре раза дальше Плутона и считается началом межзвездной среды. Однако есть точка зрения, что Солнечная система - это область, в которой гравитация Солнца преобладает над галактической. Эта область, так называемая сфера Хилла, простирается еще дальше.