Космические мыши. SpaceX отложила старт ракеты из-за грызунов

Запуск грузовой ракеты к МКС перенесли на сутки из-за корма для сорока мышей, в котором обнаружили плесень.

Мыши будут участвовать в эксперименте Rodent Research-8, в котором будут изучены механизмы старения и возрастные заболевания грызунов, пишет Science Alert.

Но, когда специалисты осмотрели груз на борту капсулы Dragon, выяснилось, что пища для мышей-астронавтов покрылась плесенью, а плесень - это не совсем то, что хотелось бы везти в космос. Брикеты пищи для грызунов пришлось менять, а это потребовало переноса старта.

Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon планировался на вторник 20.38 по Киеву, но его пришлось перенести на сутки. Старт должен состояться в среду, 5 декабря, в 20.16 по Киеву, с космодрома на мысе Канаверал. Погодные условия во Флориде хорошие, то есть запуск должен состояться.

Есть еще один эксперимент, который может быть поставлен под угрозу благодаря задержке. Ученые из университетов Эксетер, Ноттингем и Ланкастер в Великобритании планировали высадить колонии червей на МКС для изучения механизмов атрофии мышц. Но благодаря задержке основные колонии могут оказаться "слишком старыми" для эксперимента.

Мышам, червям и другим грузам потребуется два дня, чтобы добраться до МКС, капсула Dragon останется состыкованной со станцией в течение целого месяца.

Ранее НВ сообщало, что компания SpaceX вечером 3 декабря снова запустила уже дважды летавшую первую ступень Falcon 9 и успешно посадила ее. Впервые ступень использовали 11 мая в миссии Bangabandhu, а затем 7 августа — в миссии Merah Putih. Оба старта были во Флориде. Сейчас ступень снова вернули - на беспилотную плавучую платформу Just Read The Instructions в Тихом океане.