Ждите новой пандемии. Илона Маска обвиняют в создании биологической угрозы 9 февраля, 17:27 Компания Илона Маска не соблюдала меры безопасности при работе с биологическим материалом (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Комитет врачей ответственной медицины США, а также несколько зоозащитных организаций готовят жалобу американскому правительству. Они считают, что испытанные на животных импланты Neuralink могут стать источником инфекции.



Исследователи получили документы, свидетельствующие о несоблюдении мер безопасности во время упаковки и перемещения имплантатов, удаленных из мозга обезьян.

Оранизации считают, что это может спровоцировать распространение инфекционных заболеваний.

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Удалось установить, в частности, наличие в имплантах герпеса В, а также устойчивого к антибиотикам стафилококка.

Это не первый случай, когда Neuralink обвиняют в создании биологической угрозы. В 2019 компанию уличили в несоблюдении правил транспортировки биологических образцов. Ее специалисты ответили, что этим вопросом занимаются ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. В 2020 году сотрудничество с учреждением закончилось, но Neuralink продолжила контракт с некоторыми его специалистами.

Комитет также утверждает, что часть ученых, работающих над испытаниями мозговых имплантов, жаловалась на то, что Neuralink торопит их, из-за чего сотрудники лаборатории не успевают провести все необходимые дезинфекционные мероприятия.

О том, что компания поставила сотрудникам жесткие сроки, говорят не впервые. Ранее стало известно, что эта спешка привела к тому, что в ходе испытаний животных необоснованно подвергали страданиям.

Новые обвинения Комитета врачей ответственной медицины компания Илона Маска не комментирует.