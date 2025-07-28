«Сбор на сбивание НЛО». Почему таинственная комета 3I/ATLAS заставила говорить о пришельцах — BBC Украина 28 июля, 22:11 Сделать резюме статьи: ChatGPT ChatGPT Комета Nishimura C/2023 P1 — фото иллюстративное (Фото: Getty Images)

В начале июля группа ученых из Оксфордского университета обнаружила таинственный межзвездный объект, который, как они предположили, может быть самой старой кометой, которую мы видели, пишет Виктория Приседская для BBC Украина.

Але поки астрономи міркували про її походження, американська газета The New York Post декілька днів тому опублікувала статтю про можливе вторгнення на Землю інопланетян.

Посилаючись на роздуми гарвардського астрофізика Аві Лоеба, видання припустило, що космічний об'єкт, що отримав назву 3I/ATLAS, «може бути розумно керованим інопланетним кораблем, який спостерігає за Землею, можливо, з ворожими намірами».

Ідея нападу на Землю прибульців викликала сотні жартівливих постів в українських соцмережах. Коментатори, серед яких багато військовослужбовців, зустріли це припущення з оптимізмом і одразу запропонували відкривати збори «на збиття НЛО».

Як українські соцмережі реагували на сенсаційну новину? Звідки насправді взялися припущення про штучне походження комети 3I/ATLAS і чим вона спантеличила вчених?

Як реагують соцмережі

Загартовані війною українські коментатори зустріли перспективу вторгнення інопланетян навіть з деяким оптимізмом.

«Нарешті!» — прокоментував військовослужбовець Кирило Сазонов у фейсбуку. Схожим чином відреагували інші військові та волонтери.

Дехто з дописувачів задавався питанням, «на чиєму вони боці?». А військовослужбовець Саїд Ісмагілов поділився мемом, на якому український солдат просить прибульця сказати «паляниця» — слово для жартівливої перевірки росіян, яким його складно вимовити.

Деякі дописи були цілком зухвалими.

«Може хтось боїться і переживає. Але скажу обʼєктивно, українців вже нічим не здивуєш. Зробимо збір на „збиття НЛО“ і врятуємо світ», — написав військовий експерт і військовослужбовець Віктор Таран.

Українські соцмережі жартують про можливе вторгнення іноплантеян / Фото: соцмережі

Регіональний Хмельницький телеканал, скориставшись нагодою, прорекламував плакат 3-ї штурмової бригади (раніше відомої як «Азов»), що закликає вступати до їхніх лав: «Готові до будь-якого сценарію».

А сам слоган одразу перетворився на мем, на якому очевидно боєць 3-ї штурмової бригади зображений поруч із переможеним прибульцем.

«Вони не знають, у що вплутуються», — написав один із коментаторів.

Дехто також жартував про те, що незвичний космічний обʼєкт — це насправді українці, які повертаються з заробітків. Інші закликали не перейматися, адже Трамп з інопланетянами «укладе угоду!»

Дописувачі зверталися й до президента Зеленського, який стикнувся з жорстокою критикою і протестами після схвалення суперечливого закону проти антикорупційних органів.

«Вова, вони тебе попереджають», — написав один із коментаторів у фейсбуку.

Що кажуть вчені

Ідею про можливе неприродне походження міжзоряного обʼєкта 3I/ATLAS висунув гарвардських астрофізик Аві Лоеб.

16 липня він разом зі своїми колегами Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом з Ініціативи міжзоряних досліджень у Лондоні опублікував статтю під назвою «Чи є міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS інопланетною технологією?»

Причому, як пояснює у колонці для видання Medium сам автор дослідження, припущення про прибульців не є науковою гіпотезою, а радше «педагогічною вправою» для пояснення складної астрофізичної теорії.

Лоеб і його колеги вказують на деякі «аномальні характеристики» комети, незвичну траєкторію та більшу швидкість, й пропонують альтернативні теорії для їх пояснення. Це своєрідний уявний експеримент, але в ньому не йдеться про чіткі докази участі інопланетян.

Іншими словами сенсаційний заголовок у пресі - це надзвичайно спрощена інтерпретація позиції авторів дослідження.

Водночас інші дослідники назвали гіпотезу про інопланетян «нісенітницею» та наполягають на тому, що всі докази вказують на те, що об'єкт 3I/ATLAS є повністю природним, пише видання LifeScience.

Телескоп європейського комічного агентства отримав нові зображення траєкторії комети 3I/Atlas / Фото: ESO/O. HAINAUT

Автори статті також нагадують, що астрофізик Аві Лоеб не вперше пов’язує позаземні об'єкти з іноплантеним розумом. Він керує проєктом «Галілео», який намагається виявити докази техносигнатур та НЛО.

У 2023 Лоеб очолив суперечливу експедицію, яка стверджувала, що зібрала фрагменти можливих інопланетних технологій на міжзоряному обʼєкті, який впав у Тихий океан. Згодом ці твердження значною мірою спростували інші дослідники.

Лоеб також стверджував, що незвичайна форма та негравітаційне прискорення астероїда «Оумуамуа», який астрономи побачили в жовтні 2017 року, є ознаками того, що це був інопланетний зонд.

Таємничий 3I/ATLAS

Астрономи виявили 3I/ATLAS 1 липня на телескопі «Атлас» у Чилі. На той час вона перебувала на відстані близько 570 млн км від Сонця й рухалася до нього зі швидкістю понад 210 000 км/год.

Менш ніж через 24 години вчені підтвердили, що це міжзоряний об'єкт.

Початкові спостереження переконливо свідчать про те, що це велика комета, оточена хмарою льоду, газу та пилу, яка простягається на 24 кілометри.

Грунтуючись на швидкості комети, дослідники Оксфордського університету припустили, що її вік може перевищувати 7 млрд років.

Тобто цей космічний обʼєкт може бути на три мільярди років старшим за нашу Сонячну систему.

Це лише третій випадок, коли ми виявляємо об'єкт, який походить з-за меж нашої Сонячної системи.

Можливі орбіти 3I/Atlas відзначені червоними лініями, а нашого Сонця жовтими / Фото: MATTHEW HOPKINS

Оксфордські вчені вважають, що ця комета, ймовірно, утворилася біля старої зірки і складається з великої кількості льоду.

Тому в момент, коли вона підійде ближче до Сонця, енергія нашої зірки почне нагрівати поверхню комети, що призведе до появи видимих випарів та пилу. В результаті у комети може з’явитися хвіст, що світиться.

Пізніше протягом цього року комету 3I/Atlas можна буде побачити з Землі з використанням аматорських телескопів.

До того, як вчені виявили цю комету, їм вдавалося знайти лише два інших міжзоряних об'єкти. Один називався 1I/'Oumuamua (його виявили у 2017 році), а другий — 2I/Borisov (потрапив у поле зору вчених у 2019-му).

Астрономи в усьому світі зараз готуються запустити в Чилі новий, надзвичайно потужний телескоп імені Віри Рубін. Вчені сподіваються, що коли він почне працювати на повну силу, вони можуть знайти від п’яти до 50 нових міжзоряних об'єктів.