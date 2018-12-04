Китайский ученый, который изменил ДНК детей, пропал - СМИ

Профессор Хэ Цзянькуй, который заявил, что ему удалось изменить ДНК детей на внутриутробной стадии и сделать их невосприимчивыми к ВИЧ, пропал на родине.

О местонахождении генетика неизвестно уже около недели, сообщает Science Alert со ссылкой на источники в Китае.

Ранее сообщалось, что генетик находится под домашним арестом в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, Китай, в учреждении, в котором он был сотрудником, хотя и находился в отпуске с февраля. Однако университет отрицает это.

Хэ Цзянькуй последний раз появлялся на публике в прошлую среду, когда он выступил в Гонконге в ходе Второго международного саммита по редактированию генома человека.

Если официальные лица Южного университета науки и техники знают о местонахождении генетика, они скрывают это.

"Мы не можем отвечать на какие-либо вопросы по данному поводу прямо сейчас, но если у нас будет какая-либо информация, мы сообщим ее через наши официальные каналы", - сказала пресс-секретарь Южного университета науки и техники.

Китайские власти осудили эксперимент как "чрезвычайно отвратительный по своей природе". Помощник министра науки и техники Сюй Наньпин обвинил ученого в нарушении китайских законов.

Южный университет науки и техники опубликовал заявление, в котором дистанцировался от работы Хэ, заявив, что тот "серьезно нарушает академическую этику и академические нормы". Китайский научный союз также осудил исследование, заявив, что "решительно выступает против так называемых научных исследований и биотехнологических приложений, которые нарушают дух науки и этики". Отмечается, что эксперимент подрывает доверие общественности к будущему использованию CRISPR-Cas9.

Ранее НВ сообщало, что профессор шэньчжэньского университета науки и технологий Хэ Цзянькуй рассказал о рождении сестер-близняшек с измененным геномом. Хэ упоминал технологию CRISPR/Cas9, с помощью которой он якобы смог заменить ген CCR5, который позволяет вирусу ВИЧ заражать остальные клетки.

Ученый заявляет, что он отредактировал геномы 16 из 22 эмбрионов добровольцев, которые проходили процедуру искусственного оплодотворения. По его словам, одной из пар родителей посчастливилось и эксперимент закончился беременностью и родами двух близняшек. Если это действительно так, то Хэ Цзянькуй стал первым исследователем, который смог на практике отредактировать ген CCR5 и исключить проникновение ВИЧ в клетки организма новорожденных девочек.