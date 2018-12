Китай запустил зонд для первой посадки на обратной стороне Луны

Китай осуществил запуск лунного зонда Чанъэ-4, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.

Как сообщает Xinhua, ракета-носитель Чанчжэн-3B стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 2:23 утра субботы, 8 декабря (по местному времени).

China's Chang'e-4 lunar probe, launched in the early hours of Saturday, is expected to make the first-ever soft landing on the far side of the moon. Check out the tasks of the mission. https://t.co/t7nMGAj14O pic.twitter.com/I0fIf0350W