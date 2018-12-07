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Китай запустил зонд для первой посадки на обратной стороне Луны

Научпоп

Сегодня, 22:25

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Китай запустил зонд для первой посадки на обратной стороне Луны

Китай запустил космический аппарат Чанъэ-4

Фото: скрин видео Xinhua

Китай осуществил запуск лунного зонда Чанъэ-4, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.

Как сообщает Xinhua, ракета-носитель Чанчжэн-3B стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 2:23 утра субботы, 8 декабря (по местному времени).

Лунная станция Чанъэ-4 будет проводить низкочастотное радиоастрономическое наблюдение, съемку рельефа и поверхностей, обнаружение минерального состава и мелкой структуры поверхности обратной стороны Луны.

Это 294-й по счету полет китайской ракеты-носителя семейства Чанчжэн.

Напомним, 21 мая был запущен спутник Цюэцяо. Он впервые в истории вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна примерно в 65 тысяч км от Луны.

Этот спутник будет отвечать за передачу сигналов между планетоходом миссии Чанъэ-4 и наземной станцией, поскольку прямая связь с обратной стороной Луны невозможна.

Теги:   Видео Луна Космос Китай

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