Китай запустил зонд для первой посадки на обратной стороне Луны

Китай осуществил запуск лунного зонда Чанъэ-4, который должен совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны.

Как сообщает Xinhua, ракета-носитель Чанчжэн-3B стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в 2:23 утра субботы, 8 декабря (по местному времени).

China's Chang'e-4 lunar probe, launched in the early hours of Saturday, is expected to make the first-ever soft landing on the far side of the moon. Check out the tasks of the mission. https://t.co/t7nMGAj14O pic.twitter.com/I0fIf0350W 7 декабря 2018 г.

Лунная станция Чанъэ-4 будет проводить низкочастотное радиоастрономическое наблюдение, съемку рельефа и поверхностей, обнаружение минерального состава и мелкой структуры поверхности обратной стороны Луны.

Это 294-й по счету полет китайской ракеты-носителя семейства Чанчжэн.

Напомним, 21 мая был запущен спутник Цюэцяо. Он впервые в истории вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна примерно в 65 тысяч км от Луны.

Этот спутник будет отвечать за передачу сигналов между планетоходом миссии Чанъэ-4 и наземной станцией, поскольку прямая связь с обратной стороной Луны невозможна.