А мы и не заметили. Американский физик уверяет, что инопланетяне уже прилетали на Землю

Американский астроном утверждает, что инопланетяне вероятно уже побывали на за Земле, но мы об этом просто не знаем, потому что вокруг НЛО слишком много шумихи. И вообще, мы ищем инопланетян во Вселенной не там, и не так как нужно.

Исследователь NASA Сильвано Коломбано, биофизик из Нью-Йоркского университета, опубликовал работу о новых предположениях касательно поисков внеземной жизни в рамках проекта SETI. И эта работа сразу же стала сенсацией благодаря усилиям крупных СМИ.

Журналисты поспешили увидеть в работе исследователя заявление о том, что инопланетяне уже посещали Землю, хотя на самом деле ученый лишь допускает такую возможность. А самую суть его работы составляют размышления о том, как нужно и изменить наши подходы к поиску внеземных цивилизаций, отмечают научные обозреватели.

По сути, Коломбано предлагает новый анализ знаменитого парадокса Ферми — гипотезы о том, что если во Вселенной есть инопланетные цивилизации, то почему мы не видим следов их деятельности.

Но подходит к этому вопросу достаточно радикально.

Инопланетяне могут быть где угодно, рассуждает Коломбано, ведь Вселенная бесконечна. Только в рамках проекта Kepler ученые открыли более 3800 экзопланет.

В некоторых случаях речь идет о планетных системах, которым более 11 млрд лет. При этом возраст Солнечной планеты «всего» 4,5 млрд лет.

Это означает, что некоторые из найденных экзопланет на 6 млрд лет старше нашей родной планеты.

Коломбано утверждает, что осознание этого факта может в корне изменить наше отношение к поискам внеземной жизни. Фактически, Коломбано указывает на тот факт, что технологии на Земле развиваются такими быстрыми темпами, что мы не можем предсказать, что будет с цивилизацией в ближайшие пару сотен лет, не говоря уже о хотя бы 6 млн лет. И тем более о 6 млрд лет.

Что могли знать люди палеолита о беспроводном интернете? Каковы были представления древних египтян о скорости света?

Это лишь простые примеры, которые иллюстрируют технологическую пропасть между жителями одной планеты, которых разделяют тысячелетия.

Иными словами, инопланетяне могут пройти такой неимоверный путь технологического прогресса, о котором мы можем попросту не иметь представления. Просто в силу того, что находимся на слишком примитивном уровне развития.

Наши заблуждения об инопланетянах

На основе этой логики Коломбано в своей работе предлагает подвергнуть беспощадному сомнению четыре предположения, которые чаще всего берутся за основу при поисках внеземной жизни.

1Межзвездные перелеты невозможны?

На современном уровне понимания физики и мироздания мы совершенно уверены, что ничто не может двигаться быстрее скорости света.

Но глупо предполагать, что за миллиарды лет эволюции гипотетическая инопланетная цивилизация не может открыть способ более скоростного перемещения в пространстве или во времени.

2Радио — основной способ связи во Вселенной

Проект SETI подразумевает поиск радиоволн. И большинство наших гипотез о поисках инопланетян так или иначе связаны с радиосигналами. Их отсутствие для многих является свидетельством отсутствия внеземных цивилизаций.

Но что если инопланетяне настолько опережают нас в развитии, что используют другие, пока еще неведомые нам способы коммуникации. Возможно, они научились передавать по радио сигналы такого типа, какой мы принимаем за обычный «шум».

3Жизнь должна быть построена на основе углерода

Жизнь на Земле основана на молекулах, в формировании которых ключевую роль играет углерод. И в современной науке как-то по умолчанию принято считать, что именно таким образом должна формироваться жизнь и на других планетах.

Однако, где-то во Вселенной роль углерода может исполнять кремний. А где-то углеродные формы жизни эволюционируют и превращаются в нечто другое. И в том и в другом случае меняются параметры, которым должны соответствовать потенциальные места обитания этих цивилизаций.

Т.е. необязательно искать планеты, похожие на Землю, заключает Коломбано. Больше того, существа, являющиеся плодом эволюции не углеродных форм жизни, могут существенно отличаться от нас формой, размерами, продолжительностью жизни и т. д. Что в свою очередь может означать иную приспасабливаемость к межзвездным перелетам, пребыванию в космосе и т.д.

4К нам до сих пор никто не прилетал

Коломбано считает, что утверждать, будто на Землю еще не прилетали инопланетяне, нельзя. Слишком много шума вокруг этой темы, слишком много фэйков и заведомо провокационных заявлений, теорий заговора и т. д.

Но ученый уверен, что ученые должны приложить усилия, чтобы обнаружить «сигнал в этом шуме».

Так как нам найти инопланетян?

Коломбано считает, что совершив такой сдвиг в своем сознании, мы можем начать более эффективные поиски внеземной жизни.

Для этого нужно не бояться «спекулятивной физики», хотя она все же должна базироваться на теориях и доказательствах, считает ученый.

В частности, нужно смелее рассматривать теории о пространстве-времени и энергии. Нужно также быть смелее в прогнозах относительно создания искусственного интеллекта и возможностей слияния биологических форм жизни с машинами.

Также Коломбано предлагает более внимательно относиться к сообщениям о разного рода НЛО, и не отбрасывать их вслепую.

И что дальше?

Идеи, изложенные в работе Коломбано, ставят новые вопросы. Причем, много и сразу.

Если инопланетяне чрезвычайно технологически развиты и отстоят от нас так же далеко, как мы — от неандертальцев, то имеют ли смысл их поиски вообще?

Могут ли муравьи, ползающие у подножья дерева, что-то сказать о птицах, которые летают в небе над этим деревом?

Имеет ли смысл искать сигналы инопланетной цивилизации, если это могут быть коммуникации совершенно иного уровня?

Ведь это все равно, как если бы индейцы, которые общались между собой с помощью дыма от костров пытались перехватить сигнала с сотовых вышек?

Возможно, главным выводом из работы Коломбано должно стать стремление прекратить истерику вокруг поиска инопланетян вообще. Стоит сосредоточиться на развитии собственных технологий и больше думать о будущем человечества. А инопланетяне найдутся.