Физика Нила Деграсса Тайсона обвинили в сексуальных домогательствах

Астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон столкнулся с расследованием каналов Fox и National Geographic по обвинению в сексуальных домогательствах.

Представители каналов сейчас изучают заявления двух женщин в адрес ученого и телеведущего, сообщает Engadget.

Одна из обвинителей, физик и профессор астрономии Катинн Аллерс, сказала, что Деграсс Тайсон ощупывал ее на собрании Американского астрономического общества 2009 года. Она охарактеризовала это как "жуткое поведение", а не нападение.

Другая женщина, бывший помощник Тайсона Эшли Уотсон, заявила, что ученый пытался убедить ее заняться сексом и делал нежелательные замечания. Она сказала, что бросила работу из-за его приставаний.

Нет никакой гарантии, что обвинения приведут к каким-либо юридическим действиям против Тайсона. Однако, если расследователи посчитают, что претензии заслуживают доверия, можно с уверенностью сказать, что это будет иметь долгосрочное влияние на сообщество астрофизиков и на перспективы телешоу Нила Деграсса Тайсона.

Позднее Тайсон опроверг обвинения, однако извинился за свое поведение перед Аллерс и Уотсон. Он сказал, что он "дружелюбный и открытый парень", но ему "безусловно, следует быть более чувствительным к личному пространству людей".

В то же время Нил Деграсс Тайсон приветствовал расследование и подчеркнул, что люди не должны просто верить ему из-за его известности. "Зачем мне вообще верить? Эта история возвращает нас к ценности независимого расследования. Я приветствую это решение", - сказал он.