Древний ювелир. В Словакии нашли клад возрастом более 3 тысяч лет

Археологи обнаружили в деревне на севере Словакии клад из бронзовых предметов, которым несколько тысяч лет.

Клад представлял собой остатки кожанной сумки с разнообразными предметами внутри, пишет The History Blog.

Бронзовые украшения были найдены в селе Гозелец, в Пряшевском Крае Словакии. Расстояние от этого села до украинского Ужгорода составляет менее 200 километров.

В кладе были монеты, иглы, гвозди и драгоценности. Среди прочего, были обнаружены небольшие фрагменты бронзовых спиралей, воронкообразных штифтов и трех бронзовых дисков. Археологи отметили, что украшения выполнены довольно изящно и, кажется, сделаны из белого металла. Возможно, это бронза с высоким содержанием олова в сплаве. Другая возможность состоит в том, что сплав был обработан каким-либо способом, возможно, травлен органической кислотой. Для бронзового века эту технологию можно назвать передовой.

Самыми редкими артефактами в кладе являются остатки кожи, прикрепленные к спиралям и дискам. Это, вероятно, все, что осталось от сумки, в которой были спрятаны украшения. Спирали, судя по всему, использовались для закрывания верхней части сумки. Органические остатки были проверены радиоуглеродным анализом. Оказалось, что возраст сумки - приблизительно 3000 лет.

Такие разультаты позволяют датировать сами металлические предметы средним или поздним бронзовым веком. Возможно, археологи нашли своего рода тайник древнего "коллекционера", поскольку возраст предметов отличается очень сильно. Это также только второй раз, когда в Словакии была найдена обработанная шкура времен бронзового века.

Позднее в том же районе были обнаружены артефакты гораздо более молодого возраста, в том числе кельтские пряжки, лопата, огнестрельное оружие. Находки были выставлены на временную экспозицию в исторической ратуше музея Спиша. Эксперты музея изучат их до того, как будет организована постоянная выставка.

Ранее НВ сообщало о том, что на территории заповедника "Древний Киев" сотрудники Института археологии нашли клад с серебряными монетами. О находке ученых рассказал в своем блоге директор Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александр Никоряк. По словам ученого, монеты датируются временем от 1817 до 1912 годов, а закопаны были вскоре после 1917 года.