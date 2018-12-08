Древние гоминиды могли жить в Аравии одновременно с современными людьми

Ученые обнаружили в Саудовской Аравии каменные инструменты, связанные с древними человеческими предками.

Предметы, аналогичные тем, которые были сделаны ранними людьми 1,5 миллиона лет назад, были датированы возрастом 190 000 лет, сообщает EurekAlert!.

Это означает, что предметы "в стиле" раннего палеолита продолжали делать на Аравийском полуострове в местности Саффака даже тогда, когда там появились первые современные люди с совершенно другими орудиями.

Еще более 1,5 миллиона лет назад, ранние люди делали каменные ручные инструменты в стиле, известном как Ашельская культура. Это самая продолжительная традиция изготовления каменных инструментов. Новые исследования, проведенные Институтом науки и истории человечества Макса Планка и Саудовской комиссией по туризму и национальному наследию, задокументировали присутствие представителей Ашельской культуры на Аравийском полуострове менее 190 000 лет назад, что свидетельствует о том, что арабский Ашель закончился примерно в то время, как самые ранние Homo sapiens появились в регионе.

Эти даты являются неожиданно недавними для региона, в котором были найдены одни из самых древних примеров такой технологии за пределами Африки. Например, документы Леванта свидетельствуют о древнем Ашельском присутствии еще 1,5 миллиона лет назад. С другой стороны, в местности Саффака представлены самые молодые инструменты Ашельской культуры в Юго-Западной Азии.

Более 500 каменных орудий, включая ручные инструменты и другие артефакты, известные как отщепы, были восстановлены во время раскопок. Некоторые из каменных осколков были настолько "свежими", что ученые смогли восстановить камни, от которых они были отделены. Эти и другие артефакты показывают, что ранние люди изготавливали каменные инструменты именно на этом участке.

Неясно, какие конкретно гоминиды делали эти каменные орудия. Однако, именно в этом регионе были обнаружены останки Homo erectus, которого ученые считают прямым предком современного человека.

"Один из самых больших вопросов, который у нас есть, заключается в том, встретился ли какой-либо из наших эволюционных предков и близких родственников с Homo sapiens, и могло ли это произойти где-то в Саудовской Аравии. Будущие полевые работы будут посвящены пониманию возможных культурных и биологических обменов в этот период времени", - подчеркнул профессор Майкл Петраглиа из Института науки о человеке Макса Планка, директор проекта, который привел к открытиям в Саффаке.