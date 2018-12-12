Долетел. Китайский лунный зонд Чанъэ-4 успешно вышел на заданную орбиту

Китайский лунный зонд Чанъэ-4 спустя приблизительно 110 часов полета приблизился к Луне, успешно выполнил торможение и вышел на окололунную орбиту.

Кратчайшее расстояние от орбиты зонда до поверхности Луны составляет около 100 км, сообщает агентство Синьхуа.

Это важный шаг на пути к выполнению миссии зонда - первой в истории человечества мягкой посадке на обратной стороне Луны, отметили в Китайском национальном космическом управлении.

Лунный зонд Чанъэ-4 был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3B. Поскольку запуск аппарата и его выход на орбиту были осуществлены в точном соответствии с расчетами, наземному центру управления пришлось лишь раз в воскресенье скорректировать орбиту.

За то время, что Чанъэ-4 будет находиться на лунной орбите, будет протестирована связь зонда с Землей через спутник-ретранслятор Цюэцяо, работающий на гало-орбите в точке Лагранжа L2, а также работа навигационного сенсора, чтобы гарантировать прилунение аппарата в заданном районе.

После всех этих процедур центр управления выберет подходящее время для выполнения мягкой посадки Чанъэ-4 на обратной стороне Луны.

Если все пойдет по плану, зонд с оборудованием для научных экспериментов осуществит посадку на Луне в начале января 2019-го. Почти через 50 лет после высадки первого человека на земной спутник, мы, наконец, узнаем, чем отличается обратная сторона Луны от той, по которой ходил Нил Армстронг. Китайский зонд Чанъэ-4 должен высадиться на дно огромного кратера Кармана, что в южном полушарии обратной стороны Луны.

В мае 2018 Китай запустил специальный спутник-ретранслятор, который обеспечит связи между Землей и лунным зондом. Спутник связи впервые в истории вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна примерно в 65 тыс. км от Луны.