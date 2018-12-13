До конца недели. Virgin Galactic попытается отправить корабль в космос в ближайшие дни

Компания Virgin Galactic планирует выполнить следующий испытательный полет своего суборбитального космического самолета SpaceShipTwo уже 13 декабря.

Этот полет может быть первым для компании миллиардера Ричарда Брэнсона, когда транспортное средство достигнет космоса, хотя бы по одному из его определений, сообщает Space News.

В своем заявлении компания сообщила, что следующий испытательный полет VSS Unity запланирован в период окна, которое открывается 13 декабря. Запуск состоится из воздушного и космического порта Мохаве в Калифорнии. Этот рейс станет четвертым по счету для этого транспортного средства и первым с июля. Заявление было сделано вскоре после публикации ограничений на полеты в окрестностях порта "для запуска ракет" с 13 по 15 декабря.

В рамках испытаний компания расширит диапазон высот, скорости ветра, нагрузок и теплового нагрева. Представители Virgin Galactic планируют включить ракетный двигатель на время, которое позволит пилотам и кораблю впервые достичь высоты 80 километров, которая используется NASA для присвоения статуса астронавтов.

"Для Virgin Galactic основной вехой, которую мы определяем, является высота, на которой ребята из NASA и ВВС США получают статус астронавта, а это 50 миль. Я думаю, что для нас и наших клиентов мы сосредоточимся на 50 милях, по крайней мере, на старте", - заявил Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор Virgin Galactic.

Компания добавила, что во время этого испытательного полета она возьмет на борт четыре неназванных полезных груза в рамках программы NASA "Возможности полетов". Эти эксперименты, по словам Virgin Galactic, являются частью усилий компании "начать моделировать распределение коммерческого веса на космическом корабле".

Отметка в 50 миль принята ВВС США в качестве границы космического пространства. Добавим, Международная авиационная федерация (FAI) опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении провести летом следующего году специальную встречу, посвященную вопросу уточнения высоты границы между космосом и атмосферой. Согласно нынешнему определению FAI, граница между земной атмосферой и космосом проходит на высоте 100 км над уровнем моря (62 мили). Ее часто называют линией Кармана.

Однако за последние годы появилось нескольких исследований, показывающих, что границей космического пространства рациональнее считать отметку 80 км, то есть как раз 50 миль. К примеру, астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже насчитал свыше 50 спутников, которые перед тем, как сгореть в земной атмосфере, имели орбиты с перигеем ниже 100 км и сумели совершить минимум два витка вокруг Земли.