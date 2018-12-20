Далекие сокровища. Астрономы нашли планеты, покрытые драгоценными камнями

Эти планеты представляют собой разновидность суперземель - плотных планет, таких как Земля и Марс, только значительно больших.

Однако, вместо железного ядра, подобного земному, они богаты кальцием и алюминием, пишет Science Alert.

Драгоценные камни могут быть относительно редки и спрятаны глубоко под землей на нашей планете, но суперземли нового типа, как правило, вращаются вокруг своих звезд намного ближе, чем Земля или даже большинство суперземель. Это означает, что, если они вращаются вокруг места своего образования, их состав может быть совсем другим. Вместо железного ядра, подобного земному, они богаты кальцием и алюминием.

Это, в свою очередь, может означать наличие рубинов и сапфиров, которые изготовлены из минерального корунда - кристаллической формы оксида алюминия.

Исследователи из университетов Цюриха в Швейцарии и Кембриджа в Великобритании определили три планеты, которые могут иметь этот горячий суперземной тип. Это HD 219134 b расположенная в 21 световом году от Земли; 55 Acncri e на расстоянии 41 светового года от Земли и WASP-47 e, удаленная от нашей планеты на 870 световых лет. Их ядро не может создавать глобальное магнитное поле, иначе происходит остывание таких планет, иначе ведет себя и атмосфера.

"Многие элементы все еще находятся в газовой фазе, и планетарные строительные блоки имеют совершенно другой состав. Что интересно, так это то, что эти объекты полностью отличаются от большинства планет, подобных Земле", - объясняет астрофизик Кэролайн Дорн из Цюрихского университета.

Ученые показали, что плотность таких планет должна быть на 10-20 процентов меньше плотности Земли. Из-за близости к звездам температура на поверхности этих планет должна быть невероятно высока, а атмосфера на них отсутствует.