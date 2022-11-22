Экология все-таки страдает. ФИФА и Катар обвинили в занижении заявленных выбросов CO2 22 ноября, 11:38 Катар готовится к старту турнира (Фото:REUTERS/Hamad I Mohammed)

Чемпионат мира по футболу в Катаре, который с 2010 года готовился принять болельщиков, вызывает много вопросов у экспертов, и один из них касается экологии.

Группа по наблюдению за климатом заявляет, что организаторы турнира, в число которых входят представители ФИФА и правительство Катара, ввели общественность в заблуждение, занижая выбросы углерода в одной ключевой области: на стадионах.

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Дело в том, что даже в зимой, температура в Катаре довольно жаркая, чтобы играть в футбол, что заставило организаторов оснастить стадионы мощной системой кондиционирования.

Когда Катар получил право на проведение турнира, организаторы мероприятия пообещали компенсировать все неизбежные выбросы, в основном за счет углеродов.

Но достижение этой «углеродно-нейтральной» цели зависит от всестороннего учета всех выбросов, связанных с чемпионатом мира по футболу, что, по словам исследователей группы Carbon Market Watch, не удалось сделать ФИФА и Катару.

Катар, который уже является одной из самых жарких стран на Земле, сталкивается с усилением жары и нехваткой воды по мере усиления изменения климата. ФИФА прогнозирует, что мероприятия, связанные с чемпионатом мира по футболу в этом году, составят 3,6 миллиона метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно потреблению энергии почти 460 000 домов в течение года. Согласно последнему отчету ФИФА о выбросах, крупнейшие источники выбросов, связанных с турнирами приходятся на авиаперелеты и проживание, поскольку ожидается, что мероприятие посетят более 1,2 миллиона болельщиков со всего мира.

Между тем, на строительство стадиона приходится примерно 18% выбросов углекислого газа группы. Группа Carbon Market Watch в своем отчете задалась вопросом, являются ли стадионы нулевыми усилиями, учитывая, что семь из восьми были построены с нуля, а их использование после ЧМ-2022 неясно. Из семи новых стадионов, построенных для турнира в Катаре, организаторы чемпионата мира планируют полностью демонтировать один и уменьшить вместимость остальных почти вдвое.

Исследователи обнаружили, что в соответствии с этими новыми рекомендациями общий объем воздействия шести постоянных стадионов будет как минимум в восемь раз превышать первоначальный учет выбросов углерода организаторами.

Экологи утверждают, что ЧМ-2022 не должен рекламироваться как углеродно-нейтральный, пока организаторы не проведут более полный учет долгосрочного воздействия мероприятия на окружающую среду.

