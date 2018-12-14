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Ближе к свету. Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
Научпоп

Сегодня, 10:11

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Ближе к свету. Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния

Parker прислал снимок от Солнца

NASA

Солнечный зонд Parker, первый созданный человеком объект, который полетел в солнечную корону, завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь передал на Землю полученные данные.

На одном из снимков видна солнечная корона, плазма, которуюСолнце выбрасывает Солнцем в космическое пространство, пишет Science Alert

Изображение, полученное космическим аппаратом WISPR (Широкополосный имиджер для солнечного зонда), показывает корональный стример, также известный как стример шлема - петлю электрически заряженных газов и плазмы, которая соединяет две области противоположной полярности на Солнце.

Обычно снимки этих стримеров мы получаем с гораздо более далекого расстояния. А на расстоянии всего 27,2 миллиона километров (16,9 миллиона миль) Parker уже дает возможность увидеть гораздо более детальную картину, по крайней мере, с двумя видимыми лучами. Яркая точка, которую вы видите на снимке, - планета Меркурий. При этом черные точки являются артефактом от коррекции фона.

NASA не сообщало, какая температура была в то время, когда Parker сделал этот снимок, но зонд оснащен современным теплозащитным экраном, который защитит его до температур 1370 градусов по Цельсию. Следующий облет запланирован на 4 апреля 2019 года.

"Мы не знаем, чего ожидать так близко к Солнцу, пока не получим все данные, и мы, вероятно, увидим некоторые новые явления. Parker - это исследовательская миссия. Потенциал для новых открытий огромен", - сказал ученый проекта Parker Нур Рауафи.

Напомним, 12 августа 2018-го, состоялось историческое событие - зонд Parker Solar Probe запустили в долгожданную миссию по изучению Солнца. В случае успеха, зонд сделает 24 оборота вокруг звезды, попадет в верхние слои солнечной атмосферы и приблизится на рекордно близкое расстояние, фиксируя все необходимые данные.

Теги:   Снимки из космоса Солнечная система Солнце Зонд Космос

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Ближе к свету. Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния

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