Археологи нашли в Польше странное захоронение ребенка

В неглубокой могиле в пещере Тюнель Вельки на Краковско-Ченстоховской возвышенности было найдено тело маленького ребенка, умершего пару сотен лет назад.

Другим человеческим костям в пещере было более 4500 лет, поэтому это место явно не предназначалось для захоронения, пишет Science Alert.

Археологи считают, что это был единственный современный человек, похороненный в пещере в этом регионе. Но само захоронение оказалось очень странным: во рту ребенка нашли череп маленькой птицы, зяблика, а другой череп зяблика был найден рядом с его щекой. Останки были впервые обнаружены 50 лет назад во время раскопок пещер, но почти все находки были помещены в хранилище почти сразу, без изучения и описания.

Археолог Малгожата Кот из Института археологии Варшавского университета приступила к осуществлению проекта по анализу этих артефактов, когда наткнулась на останки.

"Когда мы открыли еще одну пыльную коробку из старого исследовательского проекта, мы обнаружили маленькие детские кости. Их первооткрыватель, профессор Вальдемар Хмелевски, никогда не публиковал подробностей этой находки, он включил только фотографию в книгу, опубликованную в 1980-х годах", - рассказывает исследователь

Радиоуглеродное датирование предполагает, что ребенок был похоронен в конце 18 века или в начале 19 века нашей эры и умер в возрасте около 10 лет. Предварительное исследование костей позволяет предположить, что ребенок страдал от недоедания.

Что касается того, почему он был похоронен в пещере сам по себе, с головами (или черепами) птиц, это все еще полная загадка.

"Эта практика не известна среди этнографов, которых мы опросили. Остается загадкой, почему ребенка похоронили в пещере таким образом, а не на кладбище в соседней деревне", - сказала Малгожата Кот

Черепа птиц уже были описаны в более ранней работе, но авторы не знали, что они были найдены как часть человеческого захоронения, поскольку это захоронение никогда ранее не описывалось в опубликованных исследованиях.

"Мы вернулись к черепам птиц, но новый анализ не показал ничего, что могло бы по крайней мере объяснить, почему головы сопровождают ребенка. Например, нет следов разрезов на черепах. Мы знаем только, что это были останки взрослых птиц", - продолжила Кот.

Эта странная загадка вызывает много вопросов, и, к сожалению, существует серьезное препятствие для поисков: череп ребенка отсутствует. Он был отправлен антропологам во Вроцлав сразу после раскопок, и никто не знает, что с ним стало. Кроме того, десятки пещер на Краковско-Ченстоховской возвышенности были повреждены людьми. В конце 19 и начале 20 веков фермеры убрали большую часть осадка из пещер, чтобы использовать его в качестве удобрения.

Команда намеревается провести более тщательную серию тестов ДНК на оставшихся костях, чтобы узнать больше информации о трагическом конце ребенка. Так что, возможно, это не последнее, что мы слышим об этом странном погребении.