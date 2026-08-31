Напряжение при деформации. Ученые обнаружили, что ультратонкий алмаз может вырабатывать электричество

Ученые считают, что этому можно найти практическое применение (Фото: Unsplash)

Ученые из Гонконгского университета обнаружили, что ультратонкая гибкая алмазная мембрана генерирует электрическое напряжение при деформации. Это противоречит представлению о том, что алмаз не обладает пьезоэлектрическими свойствами.

Об этом пишет издание ScienceDaily .

Исследователи изготовили очень тонкую мембрану из поликристаллического алмаза — материала, состоящего из множества мелких кристаллов. В отличие от обычного массивного алмаза, такая мембрана может изгибаться.

Реклама

При механической деформации мембраны она стабильно генерировала электрические сигналы. Исследователи провели серию испытаний, чтобы убедиться, что напряжение возникает именно благодаря свойствам алмаза, а не вследствие трения поверхностей или воздействия окружающей среды.

Пьезоэлектрический эффект заключается в том, что при механической деформации материал генерирует электрическое напряжение. Ранее алмаз обычно считали непоьезоэлектрическим материалом.

Компьютерные расчеты помогли объяснить результаты. По данным исследователей, ключевую роль играют границы между отдельными кристаллами в поликристаллическом алмазе. При изгибе мембраны вблизи этих границ возникает неравномерное распределение электрического заряда. В результате между верхней и нижней поверхностями образуется разность потенциалов.

Ранее алмаз рассматривали преимущественно как прочный и химически стойкий материал, который можно использовать в качестве основы для других компонентов микроэлектромеханических систем. Новое исследование показывает, что ультратонкий алмаз способен выполнять также активную электрическую функцию.

Ученые полагают, что это может найти практическое применение в сенсорах, микросистемах для получения энергии и медицинских имплантатах. В частности, алмазные мембраны потенциально способны одновременно реагировать на деформацию и вырабатывать небольшое количество энергии для автономных устройств.

Исследование провела команда Гонконгского университета под руководством профессора Чу Чжициня с кафедры электротехники и компьютерной инженерии и профессора Юань Линя с кафедры машиностроения.