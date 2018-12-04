$1,5 млн. Знаменитое письмо Эйнштейна выставили на аукцион

Рукописное письмо Альберта Эйнштейна, в котором он комментирует идеи религии, будет продано на аукционе в Нью-Йорке во вторник.

Так называемое "Письмо о Боге" рассматривается как четкое изложение религиозных убеждений Эйнштейна, сообщает BBC.

Аукцион состоится вечером 4 декабря в Нью-Йорке. За рукопись планируют получить около $1,5 млн.

Письмо было создано Альбертом Эйнштейном в 1954 году, за год до смерти и занимает полстраницы. Документ адресован немецкому философу Эрику Гуткинду, как реакция на его книгу "Выберите жизнь: библейский призыв к восстанию". Текст письма был опубликован около десяти лет назад под названием "Письмо о Всевышнем", хотя слово Всевышний упомянуто в нем только один раз.

Письмо рассматривается как ключевое заявление физика в дискуссии между наукой и религией.

"Это замечательно откровенное, частное письмо было написано за год до смерти Эйнштейна и остается наиболее полным выражением его религиозных и философских взглядов", - говорится в заявлении аукционного дома.

В письме, написанном на его родном немецком языке, Эйнштейн говорит о вере в Бога.

"Слово "Бог" для меня не что иное, как выражение и продукт человеческих слабостей. Библия - коллекция почтенных, но все же довольно примитивных легенд. Никакая интерпретация, как бы ни была тонкой, не может для меня изменить что-либо", - пишет он.

Физик также размышляет над своей собственной еврейской идентичностью, пишет, что это "как все другие религии, воплощение примитивных суеверий".

"Еврейский народ, к которому я с радостью отношусь, и к чьему менталитету я чувствую себя глубоко привязанным, все же для меня не несет никакого другого достоинства от всех других народов", - пишет он.

Это не первый раз, когда письма Эйнштейна были выставлены на аукцион. В прошлом году записка, написанная итальянскому студенту-химии, который отказался встретиться с ним, была продан за $6100.

В 2017 году записка, в которой он давал советы о счастливой жизни, была продана за $1,56 млн.