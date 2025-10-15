Эпидемический сезон 2025. Более 76 тысяч детей заболели ОРВИ за неделю в Украине

За неделю с 6 по 12 октября острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболел 130 591 человек, из них 76 834 — дети. Летальных случаев не зарегистрировано.

Уровень заболеваемости ОРВИ остается почти без изменений по сравнению с предыдущей неделей (на 0,6% выше), все еще значительно ниже эпидемического порога и оценивается как фоновый, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться: за неделю заболели 3870 человек (на 23,2% меньше, чем неделей ранее), из-за осложнений от болезни умерли 18 человек, все они не были привиты против COVID-19.

Случаев гриппа пока не зафиксировано, но ожидается их появление ближе к зиме с повышением уровня заболеваемости зимой. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.

Простые советы, как не заболеть ОРВИ

Чтобы заболеваемость респираторными инфекциями и в дальнейшем оставалась на низком уровне, а вы и ваши близкие были здоровыми, придерживайтесь таких проверенных советов:

регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

проветривайте помещения дома и на работе и делайте влажную уборку;

используйте защитную маску в местах скопления людей и соблюдайте дистанцию;

прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания;

если вы заболели, оставайтесь дома или используйте маску, когда вам нужно контактировать с другими людьми.

Данные с начала эпидсезона ОРВИ с начала эпидсезона

С начала эпидсезона 29 сентября до 12 октября 2025 года в Украине респираторной группой инфекционных болезней переболело 260 344 человека, что на 11,7% больше аналогичного периода сезона 2024−2025 годов.

