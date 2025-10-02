Он продлится до 17 мая 2026 года. В этот период традиционно наблюдается рост количества случаев респираторных инфекций с последующим прогнозируемым превышением эпидемического порога. Об этом информирует Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сейчас заболеваемость ОРВИ остается низкой и соответствует межсезонному уровню. С 19 мая (завершение предыдущего эпидсезона) до 29 сентября, когда начался новый эпидсезон, в Украине зарегистрировано 1 325 044 случая ОРВИ¹. Случаев гриппа² по состоянию на 30 сентября не определено. За этот же период подтверждено 74 609 случаев COVID-19³, из которых 98% приходятся на начало июля — сентябрь, период, в течение которого уже второй год подряд наблюдается пик заболеваемости этой болезнью.

В то же время количество зарегистрированных в Украине случаев COVID-19 снижается третью неделю подряд: в течение 39-й недели 2025 года (22−29 сентября) количество людей с положительным результатом теста на COVID-19 составило 7 730, что на 35% меньше, чем неделей ранее. Зафиксировано 19 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным SARS-CoV-2.

Почему респираторные инфекции имеют сезонный характер

Ежегодно в холодный период возрастает количество случаев респираторных болезней. Это обусловлено несколькими факторами:

люди больше времени проводят в закрытых помещениях в тесном контакте;

из-за сухого воздуха в отапливаемых комнатах слизистая оболочка дыхательных путей высушивается и становится более уязвимой к вирусам;

с наступлением холодов снижается двигательная активность и уменьшается влияние солнечного света, что также влияет на иммунитет.

Вакцинация против гриппа

Грипп среди респираторных болезней является самым опасным: он чаще приводит к тяжелым осложнениям и может иметь летальный исход. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.

Вакцинация — самый эффективный способ защиты от гриппа в течение всего эпидсезона. Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, прививки необходимо делать ежегодно. Обновленные вакцины обеспечивают актуальную защиту от тех штаммов, которые наиболее вероятно будут циркулировать.

Оптимальное время для вакцинации — сентябрь-октябрь, пока распространенность гриппа низкая. Однако прививки можно сделать и позже, в течение всего эпидсезона.

Кому в первую очередь рекомендована вакцинация от гриппа:

людям старшего возраста;

детям от 6 месяцев;

беременным;

людям с хроническими болезнями;

медикам, педагогам, военным и другим работникам, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Прививки против гриппа можно сделать обратившись к своему семейному врачу и приобретя вакцину в аптеке. Работодатели имеют возможность организовать прививки для коллектива, а местные власти — обеспечить вакцинацию для уязвимых групп.

Для медицинских работников в этом году Центр общественного здоровья вместе с Минздравом получил гуманитарную помощь — 20 000 доз четырехвалентной вакцины Seasonal Influenza Vaccine Northern Hemisphere производства Кореи.

Вакцинация против COVID-19

В Украине доступны омикрон-специфические мРНК-вакцины COMIRNATY (Pfizer Manufacturing Belgium NV) для вакцинации взрослых, детей 5−11 лет и детей от 6 месяцев до 4 лет. Эти вакцины эффективно защищают от всех актуальных вариантов SARS-CoV-2: оригинального уханьского штамма, омикрон и его субвариантов стратуса и нимбуса.

По состоянию на сентябрь 2025 года государство обеспечено достаточным количеством вакцины, которая оперативно развозится к поставщикам медицинских услуг в соответствии с их заказом.

Схемы вакцинации:

людям, которые ранее не прививались, следует получить одну дозу вакцины;

дополнительные прививки каждые 6−12 месяцев рекомендованы людям с повышенным риском тяжелого течения болезни и представителям профессий, имеющих частые контакты с людьми;

беременным вакцинацию рекомендуют в каждую беременность. Чтобы вакцинироваться, нужно обратиться к своему семейному врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения.

Простые профилактические меры

Кроме вакцинации, важными остаются ежедневные действия, которые снижают риск заражения и распространения инфекций:

регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

используйте защитную маску в местах скопления людей и соблюдайте дистанцию;

проветривайте помещение и делайте влажную уборку;

прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания;

оставайтесь дома, если заболели, или используйте маску, если вам нужно контактировать с другими.

