Война в кармане. Украинцы разработали стрелялку с дополненной реальностью

Украинские разработчики создали онлайн-приложение, которое позволяет посоревноваться в стрельбе в реальной жизни. Игра использует технологию дополненной реальности и объединяет реальный и виртуальный мир через экран смартфона.

Все еще играете в Counter-Strike, сидя перед экраном компьютера в конце 2018-го? А как насчет игрового шутера в реальной жизни? Нет, это не пейнтбол и даже не лазертаг, - украинцы разработали куда более продвинутый способ поиграть в стрелялки с друзьями на улице.

Приложение Hybrid War использует технологию дополненной реальности и предлагает пользователям побегать по улице и пострелять друг в друга через камеру смартфона. Для этого, все участники игры должны скачать приложение на одной из мобильных платформ App Store или Play Market и распечатать специальные штрих-коды, которые будут идентифицировать игрока и позволят наносить виртуальный урон.

"Наша бесплатная альтернатива лазертагу и пейнтболу отодвигает в прошлое неудобные выезды на полигоны и аренду дорогого оборудования", - указано в пресс-релизе Hybrid War.

В роле оружия выступает сам смартфон: с помощью камеры в реальном времени, с прицелом и другими элементами игры на экране, игроки должны попасть в штрих-коды на теле противника.

По словам авторов, разработчиком игры является ветеран АТО, что помогло сделать оружие и амуницию в приложении максимально точными. Большей реальности добавляют функции определения смартфона в пространстве, вроде акселерометра и GPS. С помощью этого, игра распознает площадь территории, просчитывает радиус обстрела, разброс пуль и дальность броска вашей гранаты или заложенной мины.

Как объяснил НВ маркетолог проекта Hybrid War Илья Кокарев, преимущества их приложения в том, что игроки могут бегать и стрелять, как в реальной жизни, а все их действия и нанесенный урон будут отображаться на экране. "К примеру, в страйкболе не всегда возможно считать урон. Очень часто участники не говорят, что в них попали, чтобы остаться в игре. У нас же все это будет видно на экране", - говорит Илья.

Для того, чтобы игра казалась более реалистичной, разработчики предлагают пользователям специальное оружие дополненной реальности - AR Gun. Это физический пистолет или любой другой тип оружия, который может выглядеть как настоящий или как игрушечный, и на нем есть крепление для смартфона. С помощью связи по Bluetooth, игроки смогут стрелять, нажимая на реальный курок, а не на сенсорный экран смартфона.

Создатели игры собираются выпускать собственное оружие дополненной реальности, но для этого сперва нужно собрать деньги. "В ближайшее время мы планируем выходить на платформу для сбора средств, которая является аналогом Kickstarter, только для инди-разработчиков. Хотим собирать инвестиции на производство собственных пистолетов дополненной реальности. Есть китайские аналоги, но мы сделаем их лучшими и более приспособленными для нашей игры", - комментирует Илья Кокарев.

Пока авторы только разрабатывают макет оружия, а сбор средств планируется на начало весны 2019-го. Тем не менее, испытать игру можно уже сейчас.

Ввиду популярности современных стрелялок по типу Fortnite и Pubg, разработчики добавили несколько режимов боя, включая Battle Royal, когда все игроки должны собирать оружие, рации и гранаты, разбросанные по территории. Такой себе Pokemon Go для любителей шутеров и активного времяпрепровождения.