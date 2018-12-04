Украинская игра вошла в список лучших Android-приложений 2018 года

Компания Google опубликовала рейтинг лучших мобильных приложений и игр, в который попала и игра украинской разработки.

В категории Most Casual Games одной из трех лучших названа игра Orbia: Tap and Relax, которую создали в киевской студии JOX Development, сообщает AIN.ua.

В рейтинге игру Orbia: Tap and Relax описывают так: "Ваша задача – найти идеальный момент для броска и обойти препятствия. От уровня к уровню игра становится сложнее, появляются особые предметы (например, щит) – оторваться просто невозможно".

Это – второй проект киевской студии JOX Development, которую основали Денис Мойсин и Павел Глаголев. Они занимаются разработкой казуальных мобильных игр. Первый проект студии – игра Tap Tap Dash, которую они издавали совместно с Cheetah Mobile, был очень успешным: порядка 58 млн установок на Android и 20 млн на iOS. Почти сразу после релиза Tap Tap Dash тоже попала в выбор редакции Google Play.

Над Orbia: Tap and Relax работала команда из трех человек. Игру делали долго, более года, по словам разработчиков, полировали каждую деталь, перевели ее на 15 языков – в том числе украинский, немецкий, две версии китайского, корейский, французский, хинди, испанский, что сильно увеличило охват аудитории.

"Много внимания уделяли цветовым решениям. Работали над системой динамической музыки, которая меняется в зависимости от происходящего на экране – это обеспечивает атмосферность игре и нравится игрокам", – говорит Денис Мойсин. По словам основателей, попадание в рейтинг Google уже сказалось на росте установок.

Добавим, лучшим приложением 2018 года названо Drops: Learn 31 new languages. Оно же стало одним из лучших в категории "Приложения для саморазвития". Лучшая игра 2018 года: PUBG MOBILE.